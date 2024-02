“Una tía trató de vender mi virginidad”: la dura confesión de la influencer Cintia Cossio

La dura confesión de Cintia Cossio

“ Tengo una tía que trató de vender mi virginidad a los 13 años. Hizo cosas de las que no tengo rencor, de verdad. Ella, de la nada, me llegó diciendo “mami es que este señor de la Feria del Ganado está ofreciendo 5 millones y ustedes que tienen tanta necesidad”, manifestó Cossio en conversación con La Kalle.

Continuó comentando que a la propuesta dijo que no, mencionando que había respondido “Uy tía a lo bien, si algo me ha enseñado mi mamá es que cuando lo dé, lo dé por amor y cuando lo dé lo voy a dar es por amor o porque quiero, porque me pica la cucaracha y no por plata”.