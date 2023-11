Usuarios del metro de Medellín tendrán a Karol G más cerca que nunca; así podrán adquirir la tarjeta cívica de ‘La Bichota’

No obstante, su crecimiento profesional fue muy evidente en el escenario internacional, conquistando a millones de fanáticos con los ritmos y sonidos que presentó en cada una de sus propuestas. Su toque personal hizo eco y alcanzó niveles inimaginables, dejando por todo lo alto el nombre de Colombia y Medellín.

No obstante, en medio de los preparativos por este concierto de Karol G, Medellín sigue preparándose y ya se anunciaron nuevos métodos de desplazamiento por la ciudad , a través del metro con una herramienta ‘muy Bichota’.