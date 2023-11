Hijo de Shakira no ocultó su reacción al ver gesto de Karol G con Feid en los Latin Grammy; el niño fue muy expresivo

Los Latin Grammy 2023 se ubicaron como centro de distintos comentarios y publicaciones en redes sociales, debido a todo lo que quedó plasmado en la transmisión. Los espectadores no dejaron pasar ningún detalle, así estuviera lejos del tema musical.

Este evento, que se trasladó de Estados Unidos a España por primera vez, cautivó a los seguidores de varias celebridades con momentos únicos y especiales, los cuales dejaron huella con un toque especial. cada fragmento de la ceremonia fue distinto, llevando a más de uno a reaccionar o comentar en redes sociales.

De hecho, recientemente, los Latin Grammy desataron una ola de publicaciones en las plataformas digitales por los instantes que protagonizó Shakira, que se coronó como una de las grandes ganadoras de la noche. La barranquillera vivió experiencias únicas y emotivas, las cuales dejaron a la vista sus sentimientos y la faceta más real de su carrera profesional.

Shakira conquistó con su tema Acróstico, el cual cantó junto a Milan y Sasha (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

Pese a que la también bailarina conquistó con sus dos presentaciones, sus discursos en el escenario y sus reencuentros con grandes amigos, la atención de algunas personas se ubicó en sus hijos, Milan y Sasha, quienes fueron captados en varios momentos de la premiación. Los menores no ocultaron su felicidad al ver a la celebridad brillando con su música, por lo que aplaudieron y sonrieron en cada espacio.

Sin embargo, lo particular de ambos pequeños fue que protagonizaron algunas publicaciones de curiosos, quienes se percataron de gestos y reacciones que tuvieron en la velada.

Sasha, hijo menor de Shakira, reaccionó a gesto de Karol G con Feid

De acuerdo con una imagen que se compartió en X, antes conocido como Twitter, las cámaras del evento lograron captar un detalle inesperado en el público que estaba en el lugar de los premios. Las miradas se centraron en Karol G y Feid, quienes terminaron quedando al descubierto cuando festejaban una de las buenas noticias de la noche.

Según se vio, ‘La Bichota’ se acercó al cantante urbano y lo abrazó de una manera muy especial, reposando en él esa emoción que cargaba. Ambos se robaron la atención de quienes los rodeaban, entre ellos los hijos de Shakira, que estaban junto a su tío, Tonino Mebarak.

La pareja de artistas urbanos protagonizaron un emotivo y especial abrazo en los Latin Grammy (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

Sin embargo, lo que curioso de este post fue la reacción de Sasha Piqué, hijo menor de Shakira y Gerard Piqué, quien no ocultó su expresión al ver lo que ocurría frente a él. El niño abrió sus ojos y quedó con la boca abierta, mientras aplaudía junto a los demás asistentes de este show.

“La cara que ha puesto Sasha, el hijo de Shakira, cuando Karol G ha ido a abrazar a Feid jajaj”, escribió un perfil en este post.

La cara que ha puesto Sasha, el hijo de Shakira, cuando Karol G ha ido a abrazar a Feid jajaj #LatinGRAMMY pic.twitter.com/3NrmShCsSb — ikergmsa (@ikergmsa) November 17, 2023

Muchas personas quisieron hablar de esta imagen, utilizándola para “identificarse” con lo que había sucedido durante el evento musical. Varios fueron claros en que se sentían igual al menor, mientras que otros tomaron con gracia su inocencia al ver este gesto de la cantante urbana con el que sería su pareja sentimental.

Es importante recordar que los hijos de la barranquillera han protagonizado algunas noticias de este tipo, a raíz de lo genuinos y transparentes que son al momento de reaccionar a otros famosos que van a estos actos.