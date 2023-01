Valentina Lizcano reveló que estuvo embarazada de un actor mayor, pero abortó: “Me llevó a abortar”

Valentina Lizcano se ganó el cariño de varios colombianos con su talento para la actuación y la presentación. La nacida en Cali ha hecho parte de un gran número de producciones de televisión nacional, entre las cuales se destacan: Bichos, Aquí no hay quien viva, El secretario, Dulce amor, La reina del flow, entre otras.

Poco a poco se abrió camino en los medios, dándose a conocer por su profesionalismo, su recorrido artístico y los detalles de su vida personal que salieron a la luz. Miles de personas se interesaron por conocer parte de su historia, sintiéndose identificados con situaciones complejas y diferentes.

Valentina Lizcano confesó que actor mayor que ella la llevó a abortar - Foto: Cuenta de Instagram @valelizcano

No obstante, recientemente, Valentina Lizcano volvió a llamar la atención de los curiosos con una entrevista que concedió a Eva Rey en Desnúdate con Eva Rey, donde aprovechó para sincerarse y hablar sobre aspectos bastante íntimos y privados de su vida. La artista se destapó y comentó un poco de una fuerte experiencia que atravesó cuando era joven.

De acuerdo con lo que mencionó la actriz, en su libro se refirió a los abusos de los que fue víctima y en varios casos esto se malinterpretó, al punto de que se relacionó con un aborto que tuvo. La artista aclaró que ese episodio de su vida no fue así, ya que aquella vez que quedó embarazada fue cuando tenía 19 años.

En las declaraciones que dio en el programa de la española, Lizcano puntualizó que quedó en embarazo muy joven de un actor mucho mayor que ella, precisamente cuando estaba en Bogotá. Aquel hombre, de quien no quiso revelar la identidad, fue quien la llevó a que tomará esa decisión.

“Yo quedé embarazada a los 19 años, estando en Bogotá, de un actor, no voy a decir el nombre, muchísimo mayor que yo, que me cogió de la mano y me llevó a abortar…fue lo mejor que pudo haber hecho por mí porque yo estaba chiquita, llena de miedo”, dijo la presentadora en el video, donde afirmó que fue una decisión acertada para el momento que estaba atravesando.

“Yo siento realmente que fue decisión de él, pero agradezco que haya tomado la decisión porque no convenía para ese ser unos padres así. Una niña de 19, un tipo muchos años mayor. Tenía 37, comparado con una niña de 19 es grande. Tomó la decisión, me dijo y me acompañó, lo hicimos”, mencionó en la entrevista, donde agregó: “Fue muy traumático, muy traumático física y emocionalmente”.

Valentina Lizcano afirmó que ha fantaseado con el alma de ese hijo que no nació cuando ella tenía 19 años. - Foto: Instagram @valelizcano

En el diálogo con Eva Rey, Valentina Lizcano confesó que en momentos piensa bastante a ese ser que ya no está en su vida, llegando a “fantasear” y explicarle todo lo que sucedió.

“A veces duele, a veces simplemente fantaseo. He hecho mis rituales, tú sabes que tengo esa parte espiritual en mi vida, he hecho mis cosas y a veces la pienso. Hasta nombre le fantaseé, le he explicado y le he agradecido a esa alma de haberme escogido a mí para vivir esa experiencia tan fuerte las dos”, indicó.

Valentina Lizcano habló de lo duro que fue tener intimidad tras haber sido abusada

En su libro Sana locura: retratos de mi alma, estableció que los responsables de este delito fueron el director del jardín infantil al que asistía y el conductor de la ruta del colegio. Respecto a este último, dijo que “siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas, y cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”.

Luego de esta situación, Valentina Lizcano logró seguir con su vida, pero no fue algo rápido, pues aunque actualmente tiene a su pareja sentimental y una familia, para ella volver a tener intimidad fue algo que le costó mucho. En una entrevista que le dio a la periodista Eva Rey, la actriz dijo que ella era violenta.

Valentina Lizcano - Foto tomada de Instagram @valelizcano - Foto: Instagram @valelizcano

“La relación que yo tuve con el sexo después de ser abusada y de entender el abuso fue una relación violenta. Yo era muy violenta y salvaje en el sexo. Yo buscaba el amor y la aprobación a través del sexo. Para mí era importante ser esa chica del porno que hace todo lo que tiene que hacer para ser 10 de 10 y merecer el amor, porque queda un trastorno”, sostuvo.

Lizcano también había dicho, en conversaciones anteriores, que cuando estaba iniciando en el mundo del entretenimiento, unos colegas intentaron abusar de ella mientras estaba en una fiesta. No obstante, no dio nombres.

Por este motivo, hace parte de la fundación Todos Somos Una, la cual brinda apoyo y acompañamiento a aquellas mujeres que hayan sufrido de abuso sexual y hoy en día son madres cabeza de familia.