Video: hermana de Legarda se quiebra tras recordar los 4 años de la muerte del cantante

El siete de febrero se cumplen cuatro años del repentino y trágico fallecimiento del cantante Legarda, el antioqueño que con tan solo 29 años y una carrera musical en ascenso murió a causa de una bala perdida que se disparó en un intento de atraco cerca al lugar donde él se encontraba, en el barrio El Poblado, en Medellín.

Legarda no solo era conocido por su música, en la que colaboró con artistas como Andy Rivera y Leslie Shaw, sino por su mediática relación sentimental con la influencer Luisa Fernanda W, con quien mantuvo un noviazgo hasta el día de su muerte y con quien participó en la primera temporada de MasterChef Celebrity, dándose a conocer en el país.

Daniela siempre recuerda a su hermano en el aniversario de su muerte. - Foto: Instagram @danielalegarda

La muerte de Legarda conmocionó a todo el país y su familia fue la encargada de seguir su legado hasta el día de hoy, manteniendo viva la memoria del cantante a través de videos y fotos que sus hermanas, Daniela y María del Mar, postean de vez en cuando contando algunas anécdotas que vivieron con el artista y que incluso han experimentado post mortem de Fabio, pues han sido varios los hechos paranormales que ellas han alegado tener durante estos cuatro años sin el payanés.

Así hayan pasado ya 48 meses del deceso, para Daniela, particularmente, sigue siendo un evento traumático en su vida, que se ve reflejado con muchos detalles de su cotidianidad, por eso, cuando se llega la fecha que conmemora el fallecimiento del joven cantante, ella siempre se pone más emocional que de costumbre y comparte con sus más de 3.4 millones de seguidores todo lo que pasa por su mente y su corazón.

Daniela no aguanta las lágrimas hablando sobre su hermano. Foto: Instagram @danielalegarda. - Foto: Foto: Instagram @danielalegarda.

“Este día siempre es muy duro. Cuando llega su aniversario de muerte regresa el trauma y entre ello, estaba en el salón de belleza haciéndome las uñas cuando me escribió una amiga que necesitaba hablar conmigo, que no era nada grave, pero que era algo que me iba a poner sentimental, y yo ya soy una mujer sentimental…”, relató Daniela explicando por qué el llamado de su amiga estaba relacionado con el fallecimiento de su hermano de una forma positiva.

En el relato Daniela cuenta que dicha amiga le dijo que el deceso de Legarda había cobrado un sentido positivo, pues el que una imagen de él apareciera en YouTube cuando ella estaba en un momento de su vida donde estaba furiosa con su existencia y no le veía más sentido a estar en el planeta, le hizo reconfigurar su pensar y su actuar, creando consciencia de que personas con tanto potencial tuvieron que dejar el mundo de forma rápida y ella, que aún tenía todo para vivir, podría hacer algo lindo con sus acciones.

Los hermanos Legarda eran inseparables. Foto: Instagram @danielalegarda. - Foto: Foto: Instagram @danielalegarda.

Esto hizo que Daniela repensara muy bien lo que significaba este nuevo aniversario de muerte de Legarda y cómo lo iba a asumir junto a su familia, pues seguirá siendo una fecha demasiado dolorosa para todos, pero son ellos los que le pueden imprimir un significado adicional para sobrellevarlo de una manera más amorosa.

Los clips de Daniela fueron compilados en el perfil oficial de Instagram del programa Lo sé todo y allí varios usuarios, entre ellos famosos, pudieron dar su opinión al respecto. “Lo que se siente perder a alguien tan joven que se ama con el alma, de una forma trágica y absolutamente injusta, solo la familia carga con esa herida por y para siempre”, fueron las palabras que dejó en la sección de comentarios la presentadora y bailarina Elianis Garrido.

.”Tenaz . Nadie entiende el dolor ajeno 😢”, “Cómo hará la gente para criticar un dolor de esa índole, ¿será que nunca han perdido un ser querido? Nunca se supera la muerte de un hermano y de una persona tan noble y extraordinaria como lo fue Legarda. Dios quiera les dé mucho consuelo a toda su familia 🙏🕯️🖤🌼”, “Triste todo y pensar que todos los 7 de febrero serán igual, recordarás todo como si estuviese pasando en el instante, fuerza”, son otros de los comentarios que se leen en la publicación.