Daniela Legarda anuncia nueva canción y nuevo álbum de su fallecido hermano Legarda

La influencer Daniela Legarda siempre sorprende en sus redes sociales con anuncios que tienen que ver con su hermano, el fallecido cantante Fabio Legarda, tal como que él la inspira para realizar sus proyectos, o que se le presenta en sueños o de formas paranormales que ella agradece, pues siempre es una alegría inmensa para Daniela sentir la presencia del desaparecido artista.

Esta vez la menor de las Legarda asombró a sus más de 3.4 millones de seguidores con un anuncio que muchos fanáticos de Fabio estaban esperando, pues se trata de un legado que aún no ha desaparecido y está en manos de la familia, que han atesorado y producido a través de los años en la ausencia del paisa, que murió trágicamente por una bala perdida que le impactó su cabeza.

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, Daniela le respondió a un seguidor que preguntó “cuándo saldrá música de Lega’”, dejando claro que este año se escucharán tonadas inéditas del fallecido cantante. “Ha sido todo un proceso largo, hay mucho que va con la música, pero hemos estado trabajando en su álbum sin parar! Espero que este año lo escuchen”, declaró la influencer.

Pero no contenta con eso, Daniela también afirmó que una de las canciones de dicho álbum estará sonando pronto en las plataformas digitales y hasta lanzó la “chiva” diciendo que es una colaboración. “Sí o sí pronto también sale una canción con @dejota2021 y @legarda”, escribió la creadora de contenido en su historia, donde se ve una foto de Fabio como siempre se mostraba, sonriente, sin camisa y en compañía de sus seres queridos.

Varias cuentas de redes sociales han replicado la historia de Daniela y le han dado la oportunidad a los cibernautas para que opinen sobre las producciones póstumas de Fabio Legarda, quien se sabe había dejado ya producido y grabado algunas maquetas y voces de canciones y sencillos que planeaba sacar en 2019, años de su sorpresiva muerte.

“Ombe no, ¿todavía están dando lora de esa manera con la muerte de su hermano? ¿No les da pena en serio?”, “Los que dicen que se lucran con eso, ¿todo bien en casa? Cuando ustedes vivan la pérdida de un hermano ahí hablan, no saber por el dolor tan grande que se vive y más cuando la relación con tu hermano era tan unida”, “Jum no lo dejan descansar en paz, esta familia sigue aprovechándose de la muerte de lega”, “Ni estando muerto, dejan de sacarle plata.”, “Los Legarda deberían este 2023 empezar a trabajar”, “Ella misma se pregunta, ella misma se responde 🙄 😂”, “Si no nombran al hermano (el del talento) a esas pobres no las nombran ni para insultarlas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post que hizo la cuenta Rastreando famosos.

Dentro de la dinámica de preguntas Daniela también le mostró a sus seguidores los audífonos que recibió de Navidad, mostró algunos de los proyectos en los que trabaja con fundaciones, dejó ver algunos momentos lindos con sus familiares más pequeños y anunció que pronto visitará Ciudad de México, haciendo antes una parada en una ciudad azteca que ella aún no conoce y esta incógnita se la dejó a sus fanáticos, para que adivinen a donde va a para la influencer.

Adicionalmente, Daniela le mostró a sus fans que fue una de las afectadas por la gran tormenta invernal que azota a gran parte del territorio estadounidense, pues tuvo que esperar más de una hora sentada en un avión mientras el clima se despejaba para poder volar a uno de sus hogares en Los Ángeles, pues la Legarda siempre está entre varias ciudades estadounidenses, entre ellas Atlanta.

Una vez en California, Daniela hizo su primera parada en su sitio favorito de tacos al pastor y luego sí llegó a su residencia para descansar luego del vuelo tan largo que tuvo que padecer.