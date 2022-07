Video | Pillan a Shakira bien acompañada con misterioso hombre; ¿es su nuevo amor?

Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y confirmó que se está separando oficialmente de Gerard Piqué, después de más de 12 años de noviazgo.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, precisó en un corto comunicado de prensa.

Luego de dos semanas de este anuncio, los principales medios españoles han revelado algunos detalles de la relación que tenían la cantante y el futbolista. Incluso, varios periodistas han señalado que la pareja ya estaba separada hace tiempo.

El programa El gordo y la flaca, de igual manera, compartió esta semana una serie de fotografías de la barranquillera en las playas de Cantabria, España, donde tiene una lujosa casa de verano.

“Shakira es una gran aficionada al surf y por eso ha decidido volver a Cantabria, uno de sus lugares preferidos, a la misma casa en la que el año pasado se alojó con Gerard Piqué”, indicó Jordi Martin, reconocido paparazzi ibérico.

El comunicador también aseguró en el espacio televisivo que la artista colombiana estaba junto a sus dos hijos, Milán y Sasha. Sin embargo, puntualizó que también se le vio bastante contenta con un misterioso hombre.

De acuerdo con Martín, el enigmático sujeto era uno de los instructores de surf con los que estaba la intérprete de Antología, la cual nunca se percató de la presencia de los periodistas.

“Nunca se percató de la presencia de nuestra lente. Incluso, hemos captado algunas imágenes de Shakira con varias miradas cómplices con su instructor”, agregó el famoso presentador.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales, se puede apreciar a la reconocida cantante barranquillera conversando amenamente con el instructor.

Shakira es captada entre risas con un atractivo surfista en sus vacaciones en la playa https://t.co/OaMj9YRRgp — Calle56 (@Calle56oficial) July 1, 2022

Excuñado de Shakira rompe el silencio

Roberto García, expareja sentimental de Lucy Mebarak, hermana de la cantante, rompió el silencio recientemente y lanzó algunas revelaciones sobre las verdaderas causas de la ruptura entre el español y la barranquillera.

El hombre aseguró en diálogo con ESdiario que los padres de la artista cafetera se involucran demasiado en las relaciones de sus hijas y que la separación con Piqué también se debió a un aspecto económico.

“Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 %. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía la idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Piqué le habría pedido supuestamente dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Esa relación venía rota desde hace tiempo”.

García aprovechó la charla con ese medio para contar la incómoda situación que vivió con su expareja, quien se fue de su lado en 2015 y lo dejó embarcado con varias responsabilidades económicas.

El excuñado de Shakira señaló que la ha pasado bastante mal desde que se separó de Lucy Mebarak. Incluso, manifestó que ha sufrido un fuerte desgaste en otros aspectos de su vida.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y solo tengo claro que esa familia me ha hecho mucho daño”, sentenció.