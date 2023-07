Video | Tekashi 6ix9ine, actual pareja de Yailin, amenaza a Anuel; lo quiere tener de frente

En los últimos días, los reconocidos raperos Anuel AA y Tekashi 6ix9ine han utilizado las diferentes plataformas digitales para enviarse mensajes un poco fuertes, esto relacionado con la también cantante Yailin ‘la más viral’, que actualmente, según reportan los medios internacionales, tiene una relación con Tekashi.

Cabe mencionar que poco tiempo después de que Anuel AA terminara su noviazgo con la artista colombiana Karol G, este hizo oficial su relación con Yailin. Sin embargo, la relación entre ambos no duraría mucho, pues debido a presuntos problemas terminaron, de forma negativa, su vínculo. Anuel y Yailin tuvieron una hija llamada Cattleya.

Tras terminar con Anuel, Yailin ha pasado mucho tiempo con su nuevo novio Tekashi, razón por la que el exnovio de Karol G se ha sentido muy incómodo, al punto de hacer declaraciones dirigidas a 6ix9ine. Por esto, este último rapero ha respondido con enojo e incluso, se atrevió a amenazar y retar a Anuel para que se enfrenten en una pelea.

Pelea entre los raperos. - Foto: Tomadas de Instagram @anuel y @6ix9ine

“Yo no sé si tú quieres confundir a los fans tuyos, a la audiencia, que tú eres un gangster. Yo te conozco, tú no eres así. Tú andas con seguridad, no te gusta fajarte (pelear) con la gente. Mira, olvida lo que pasó. Tú y yo vamos a fajarnos (pelear). Tú me dice dónde nos encontramos y nos fajamos. Y terminamos esto”, manifestó sin tapujos en un video Tekashi 6ix9ine.

Los problemas entre Anuel AA y Tekashi 6ix9ine

Hace algunos días, Tekashi 6ix9ine escribió a través de su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que acusaba fuertemente a Anuel AA por publicar una foto de la hija que tuvo con Yailin. Anuel respondió los señalamientos.

“Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una r4t@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, afirmó el rapero norteamericano.

Anuel AA respondió de forma enfurecida y acusó a Tekashi 6ix9ine de haber abusado secualmente a niñas menores de edad. “13 añitos de edad, canto de porquer** de humano y hablando mentiras de mi pa vender tu álbum”, escribió en su Instagram el boricua.

Anuel AA ha sido fuertemente criticado por la situación que vive con Yailin en torno a su hija. - Foto: Getty Images

“Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija”, agregó Anuel AA. Es oportuno hacer hincapié que los dos raperos han trabajado juntos en varios temas musicales.

En medio de los encontronazos entre Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, Yailin también ha aprovechado para defender a su actual pareja y enviarle mensajes al papá de su hija. Incluso, afirmó que este último la golpeaba cuando estaba embarazada, lo cual generó una gran indignación en las diferentes redes sociales.

“Yo sí me rio. Eres un narcisista, dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana”, escribió la mujer en su cuenta oficial de Instagram.

También indicó que Anuel no la apoyó económicamente. “Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada. Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que, ni para eso serviste”.