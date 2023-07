Paola Jara publicó video compartiendo con los hijos de Jessi Uribe, mientras dio importante información

Paola Jara es una de las cantantes más queridas y admiradas de la farándula nacional. Con una carrera de décadas en el género de música popular, se ha dado a conocer no solo en todas las regiones de Colombia, sino que también ha tenido importantes presentaciones en estadios fuera del país agotando la boletería en territorios como Estados Unidos, Chile y Ecuador.

Asimismo, la artista llama la atención de los internautas debido a la relación sentimental que tiene con su esposo, el también cantante de música popular Jessi Uribe, luego de que él se separara de Sandra Barrios, tras participar en un reality musical.

Pareja de cantantes de música popular. Acumulan millones de seguidores en Instagram y llevan más de un año de matrimonio. - Foto: Instagram: @paolajarapj

La pareja de cantantes demuestran su amor en las redes sociales en donde ambos se han dejado ver muy enamorados. Allí comparten fotografías y videos de su relación y algunos momentos que comparten en familia.

En un video publicado por Paola Jara en su red social de Instagram, se ve a los cuatro de hijos de Jessi Uribe y a ella reunidos en la sala de su casa, disfrutando en familia. Mientras, anunciaba que su esposo estará de gira por un buen tiempo en los Estados Unidos.

El cantante de ‘Dulce pecado’, se irá el 18 de julio y visitará varias ciudades estadounidenses hasta el 30 del mismo mes, pues dará conciertos en New York, Miami, Orlando en Florida, entre otras.

Paola Jara mencionó que aunque la pone triste estar lejos tanto tiempo de él, se siente orgullosa por los logros y los proyectos en los que se encuentra su esposo, Jessi Uribe.

Paola Jara compartiendo en familia con los hijos de su esposo Jessi Uribe. - Foto: Instagram: paolajarapj

Por otra parte, los pequeños están jugando cada uno por su lado, pero Luna, una de las hijas del artista se asoma en la grabación para mirar lo que está haciendo Jara en el celular. Aunque, la cantante de música popular no hace ninguna mención sobre ellos, sí deja claro que disfrutan estos últimos días que estará Jessi en Colombia.

Jessi Uribe y Paola Jara en el ojo del huracán: el acto que generó controversia

Un video que publicaron en sus cuentas de Instagram generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes no dudaron en apoyarlos y otros en juzgarlos por el comportamiento que tuvieron. Se trató de un clip donde se ve a la cantante de música popular haciendo ejercicio y su esposo detrás de ella.

Lo que sorprendió a los fanáticos es que Jessi Uribe empieza a darle besos a la cola de Paola Jara mientras ella usa una de las máquinas para ejercitarse. Cuando la artista se da cuenta empieza a voltear la cabeza y reírse de lo que está pasando.

Son pareja y colegas; ambos cantan música popular. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Al final el video está acompañado con un mensaje que dice “entrenando motivo” y se ve a Jessi morder los glúteos de su pareja.

Ante esto muchos comentarios recibieron los cantantes, entre esos: ”Este contenido solamente debería ser para ellos”; “dicen por ahí que cuando más presumen sus relaciones más ‘cacho’ llevan. Pura apariencia”; “¿cómo para qué se graban y suben esas cosas a las redes?, es algo tan íntimo que no es necesario que la gente sepa que mi esposo me besa el?, para demostrar que me ama”; “¡Sandrita! Paolita le tiene a ese muchacho de un JUICIO!”; “qué vivan felices y enamorados hasta donde le dure porque siempre llega el KARMA”; “viviendo felices hasta que alguien diga tranquila Paolita yo se lo cuido”.