Video | ¿Y Paola Jara? El apretado baile de Jessi Uribe con una fanática en pleno concierto

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en Colombia. Durante su carrera ha presentado éxitos como Dulce pecado, Desde que te fuiste, La culpa, entre otros. Además, figura dentro del Olimpo de los máximos exponentes de ese género en el país.

A la par de su faceta artística, la vida personal de Jessi Uribe también es un tema de interés para sus millones de fanáticos en redes sociales. Vale recordar que el intérprete de Matemos las ganas se casó el año pasado con la también artista Paola Jara. En tal virtud, la pareja de cantantes se ha convertido en una de las favoritas dentro de la farándula nacional.

Los conciertos de Jessi Uribe tienen una característica especial: la manera en que el artista se entrega a su público. Durante sus presentaciones en vivo es común escuchar cómo todos sus fanáticos se unen para cantar a grito herido cada uno de sus temas. Además, algunas afortunadas cumplen su sueño de mirar a los ojos del reconocido artista mientras este les dedica una canción.

Precisamente, por medio de su perfil de Instagram, Jessi Uribe compartió con sus más de seis millones de seguidores un momento de esta naturaleza. Una afortunada mujer fue llevada hasta la tarima para compartir un rato bastante especial con el artista, quien la rodeó con sus brazos para dedicarle su versión de Pídeme la Luna, la icónica canción de Leo Dan.

“Si las miradas mataran (...)”, dice la descripción del reel publicado por Jessi Uribe. De hecho, en las imágenes se ve el brillo en los ojos de la fanática mientras el artista le cantaba.

Para fortuna de la mujer, su dicha no terminó ahí, pues también tuvo la oportunidad de bailar junto a Jessi Uribe en tarima, todo frente a los demás asistentes del show.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y centenares de internautas dejaron sus comentarios en la publicación.

“Lo admiro muchísimo porque él nunca sube a esas que se creen las más lindas, al contrario, él siempre sube a las mayores o a las que se ven más humildes, jaja”; “se imaginan tener a este muñeco al frente. Yo estaría descompuesta”; “parce, excelente cantante… los shows super... pa lante, papá”; “así como cuando sientes envidia por primera vez. Dios mío, que me baile así”; “madre mía, la señora no duerme más”; “aquí es donde decimos que Dios tiene favoritos”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Imagen tomada de Instagram @jessiuribe3 - Foto: Instagram

Paola Jara recibió una sorpresa de Jessi Uribe, pero por poco termina en ‘tragedia’

El pasado 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, por lo que Jessi Uribe no se quedó atrás en demostrar su amor y agradecimiento con la mujer que lo ha acompañado durante este tiempo. El cantante bumangués quiso sorprender a Paola Jara con un dulce detalle, pero, al parecer, no terminó de la mejor manera.

Por medio de redes sociales, la antioqueña decidió contarles a sus fanáticos sobre la situación, y en una historia instantánea se alcanza a ver el pantallazo de una conversación que tuvo con Uribe: “Lo marqué por detrás, pero amor, no te lo puedes comer”. Ante el lindo gesto, Paola mostró las palabras que estaban detrás del empaque de uno de los dulces: “Te amo”.

Historias de Instagram de Paola Jara. - Foto: Foto tomada de Instagram @paolajarapj

Sin embargo, lo que desató todo tipo de comentarios y que, además, por poco termina en ‘tragedia’ fue que, tal y como lo contó Paola, el detalle no podía ser consumido porque “estaba vencido”.

“Me manda regalito y me dice que lo marcó, pero que no me lo puedo comer porque está vencido. Ahí sí cabe decir que lo que vale es la intención. Te amo”, fue el mensaje que acompañó la historia publicada en la cuenta oficial de Paola Jara.