“Vive en la prisión del rencor”: la publicación de Melissa Martínez que generó expectativas

¿Qué quiere decir el mensaje?

De manera conjunta, la famosa colombiana también dijo: “Ya no me importa, o sea, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. Es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y, aunque existan cosas que no estén bien y se tejan miles de teorías, todo termina con un adiós”.