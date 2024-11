¿Vuelve Lo Sé Todo? El Gordo Ariel reveló en SEMANA detalles del proyecto con el que regresa a la televisión; este es su horario y canal

No obstante, algunas semanas después, Ariel Osorio, conocido en la industria como El Gordito Ariel, tomó la decisión de continuar en el medio del entretenimiento e inauguró La Corona TV, una sección del canal de YouTube que lleva su nombre. En este ha ido publicando capítulos diarios en los que revela la información más importante de los actores, actrices, cantantes, influenciadores, comediantes y creadores de contenido que mandan la parada en la actualidad.

En entrevista con SEMANA , Ariel Osorio rompió el silencio sobre la dinámica que tendrá su nuevo programa y explicó varias de las razones que lo motivaron a no dejar atrás su pasión por el mundo del entretenimiento colombiano.

“Toda la vida me ha dedicado al mundo del entretenimiento , llevo 24 años de estar dedicando mi imagen exclusivamente a hacer programas de este estilo, de espectáculo, con un poco de cultura, farándula, chismes, prensa y durante los últimos casi 7 años estuve al frente de hacer Lo Sé Todo Colombia. Allí hice un rol de presentador y eventualmente aportaba algo de contenido cuando de pronto había una información llegaba a mí, pero no era el que manejaba como tal el contenido”, dijo.

“Teníamos un público que no queríamos perder y que, inicialmente, podríamos llevarnos el programa a otro lugar. Ahí fue cuando empecé a tocar puertas en los programas de televisión nacional. Hablé con Caracol, hablé con RCN, hablé con Claro, con City TV, hablé con todos ellos porque la idea era que Lo Sé Todo continuara”, aseguró.

No obstante, al no ser dueño de la marca tendría que iniciar conversaciones con Wappa TV, conglomerado audiovisual que cuenta con los derechos de autor del programa: “En ese caso tendría que hacer un acuerdo de pago de franquicia, pero no consideramos necesario ese proceso porque tendríamos que meter a un tercero en la ecuación, lo que haría todo más complicado”.