Yailín desapareció de Instagram; estaría embarazada y separándose de Anuel AA

Anuel AA es blanco de un gran número de comentarios en redes sociales, debido a su carrera, a sus decisiones en ámbitos personales y al amor que tuvo con Karol G, con quien duró varios años después de conocerse en medio de las grabaciones del video Culpables. El puertorriqueño ha sido criticado por los cambios que ha tenido su presente, iniciando por su transformación física al perder bastante peso.

Por otro lado, en los últimos meses el artista urbano ha sido muy comentado por algo completamente diferente y tiene que ver con su relación amorosa con la cantante Yailín, la más viral. Los dos sostienen un romance polémico, extravagante e inusual, captando la atención de diversos usuarios de estas plataformas digitales.

Sin embargo, parece que esto no les afecta, por lo que continúan dejando a la vista los momentos que disfrutan en pareja. Unas semanas atrás, ambos confirmaron que ahora son marido y mujer, por lo que se prepararon para unir sus vidas y empezar a llevar a cabo otros proyectos.

Según lo mencionado en alguna ocasión, los artistas quieren convertirse en padres, por lo que esperan el momento apropiado para recibir a un nuevo integrante a su familia. La dominicana es clara en negar que está embarazada, pese a que sus ‘fans’ afirman que ya es una realidad.

¿Yailín y Anuel AA se están divorciando?

En los últimos días, el cantante puertorriqueño ha sido criticado debido a una demanda impuesta por Astrid Cuevas, la mamá de su hijo. La mujer inició un proceso legal en su contra por “abandono”, pues según algunos medios como Lo sé todo (PR), el cantante no visita ni comparte con su hijo desde febrero y tampoco se ha comunicado con él.

Esta es la razón por la que, al parecer, su matrimonio con Yailín está teniendo problemas, tanto así que incluso podrían estar hablando sobre un posible divorcio, según señalan algunos medios puertorriqueños. Asimismo, un periodista aprovechó su programa Esto no es radio para decir que la cantante sí estaría embarazada, lo que le ha dado muchas alegrías, pese a la supuesta crisis que atraviesa en su relación con Anuel.

Lo extraño de la situación es que la cantante urbana cerró su cuenta oficial de Instagram, desapareciendo por completo de la red social, donde solía subir los contenidos junto a su marido. Esta acción despertó intriga en quienes señalan que la separación es un hecho, pero se maneja en secreto.

En redes sociales hay bastantes comentarios al respecto, y varios internautas ya se preguntan si hay una ruptura oficial entre los dos, o si esto es solo un rumor, por lo que pronto mostrarán que su amor continúa a pesar de las dificultades.

De la misma forma, los seguidores de la pareja están más que atentos a las publicaciones de los cantantes, pues también es incierto si el rumor sobre el presunto embarazo de Yailín es real, o no.

Yailín arremete contra los medios

Días atrás, la cantante de Chivirika no aguantó que corriera el rumor de un posible embarazo en el que ella sería la implicada junto a su compañero sentimental.

Por medio de historias de Instagram, la joven escribió un mensaje con relación al supuesto estado de gestación. No obstante, a pesar de que hace una advertencia, los internautas manifestaron no entender por completo la idea que quiso expresar, pues no utilizó signos de puntuación.

Según lo que se puede leer, Yailín compartió un consejo para la prensa que publica un tema a su disposición, como el rumor de su embarazo, sin haber una confirmación de por medio.

“Les daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado, no lo confirmen ustedes para que no busquen un caso. Ustedes no están preparados para eso; además, al fin al cabo no lo van a mantener. ¿Cuál es el ‘show’ del circo?”, escribió la artista de 20 años.

Sumado a esto, ‘La más viral’ piensa que la mencionan porque su nombre tiene relevancia y genera “números”. Asimismo, para finalizar, la esposa del puertorriqueño también hizo una advertencia para que “no le busquen la boca”.

“Tienen que dejarse de eso. Si no me mencionan, no hacen números y los entiendo. No me busques la boca porque la tengo bien sucia”, agregó la dominicana.