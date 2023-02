Yeferson Cossio causó revuelo regalando dinero en el barrio donde creció

El paisa es uno de los influencer con más seguidores en todas sus redes sociales y gracias a ello ha podido construir el patrimonio que tiene actualmente. Cabe resaltar que muchos admiran a Yeferson Cossio por su humildad, pues, dicen que a pesar de tener tanto dinero y lujos, no pierde la sencillez y comparte con quienes más lo necesitan.

El creador de contenido se convirtió en un personaje tendencia por su nobleza - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Así lo ha mostrado el creador de contenido a través de sus videos en varias ocasiones, ha llevado comida a los habitantes de la calle de Medellín y también ayuda a las fundaciones que rescatan animales. Además, no solo eso, Cossio también hace dinámicas en sus perfiles oficiales para regalar dinero a quienes lo siguen.

Este lunes 6 de febrero de 2023, el paisa sorprendió nuevamente con un clip que dejó en evidencia que le gusta compartir sus ingresos con los demás, por ello se fue hasta el barrio Popular 1 de Medellín, donde creció y vivió su infancia junto a Cintia Cossio, su hermana.

A su llegada se observó que lo acompañaban varios hombres en motocicletas y que las personas empezaron a aglomerarse a su alrededor. Yeferson los invitó para jugar y ganar dinero de una manera diferente y divertida.

Se trató de tirar una moneda al aire que estaba marcada, por una cara decía la palabra “doble” y por la otra decía “cero”. A quienes el influencer escogiera para jugar tenían la oportunidad de lanzar y apostar, es decir, inicialmente el paisa les daba 100 mil pesos para empezar el juego y si la moneda caía en la palabra “doble” les daba 100 mil pesos más y así sucesivamente.

Yeferson Cossio regaló dinero. - Foto: Facebook Yeferson Cossio

Por el contrario, el jugador lanzaba y la moneda caía en “cero” perdía todo lo ganado y debía devolverle el dinero a Yeferson Cossio. En el video se pudo evidenciar que una mujer logró ganarse 800 mil pesos doblando en cada tiro y un hombre que tenía en sus brazos a una pequeña perdió, pero el paisa le quiso dar una segunda oportunidad y se ganó 200 mil pesos.

El clip ya superó los 2 millones de visualizaciones y muchos comentaron sobre las buenas obras que hace el influencer. “Yeferson Cossio lo bonito de usted es que mantiene la humildad y trata de dar con amor, a otras personas que tanto nos necesitan”; “eres muy humilde que dios te bendiga”; “Yeferson Cossio si hermano y la verdad tienes mucha humildad dios te siga bendiciendo papá, la rebuena ojalá algún día pueda conocerte soy tu fan”; “Yeferson Cossio que bueno cuando las personas a pesar de subir tantos peldaños en su vida no olvidan de donde vienen bendiciones”.

Yéferson Cossio destapó rentable negocio con el que hace dinero: “me dio $25 millones”

Yéferson Cossio, que es uno de los influenciadores más reconocidos del país en la actualidad, compartió esta semana un video en Instagram donde les explicó a todos sus seguidores por qué los contenidos “idiotas” son los que más dinero dan en las redes sociales.

Pese a que no mencionó a nadie en específico, el antioqueño manifestó que la mayoría de creadores de contenidos prefieren hacer ese tipo de productos audiovisuales debido a que son más rentables. Asimismo, enfatizó que la misma audiencia hace que estos se vuelvan estúpidos.

El joven, de igual manera, aprovechó el momento para mostrar que por un video idiota, como lo calificó él mismo, recibió cerca de 25 millones de pesos, mientras que por uno educativo no ganó ni 2 millones de pesos.

“La idea es mostrarles por qué existimos tantos influenciadores idiotas. En diciembre compré más de 300 regalos de Navidad para los niños de Pereira y algunos niños con cáncer, ese video me costó 30 millones, y solo recibí de ganancia un millón. Ahora, me gasté 50.000 pesos en pelotas de plástico y las usé para joder a mi hermana. Ese contenido me dio 25 millones de pesos”, indicó inicialmente.

El influencer actualmente es uno de los que más genera dinero con sus contenidos. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Ante la viralización que tienen ese tipo de videos, el influenciador colombiano puntualizó que la culpa es de la gente que prefiere consumir idioteces. Asimismo, recalcó que la audiencia es la responsable de que muchos creadores de contenidos reciban grandes cantidades de dinero.

“No es que los ‘influencers’ hagan contenido idiota, es que ustedes nos idiotizan. Porque esto es trabajo, si la gente no hace contenido de calidad, que eduque y todo eso, es por culpa de ustedes. Ustedes prefieren ver a alguien como yo; excavando un hueco, llenándolo de pelotas y haciendo que la hermana se caiga, por encima de alguien que eduque”, agregó Cossio.

Luego, precisó: “Ustedes son unos morbosos, les gusta ver eso y a ese video de la cámara sí le he hecho plata, como un hijuemadre. Antes de juzgar este tipo de cosas, y otras que hacen otros ‘influencers’, traten de ir más allá y vean cómo es que funciona este mundo. Que para bien o para mal, así funciona y así uno hace plata”.