Yeison Jiménez destapó desgarrador relato durante su más reciente concierto: “Casi pierdo la vida”

El artista colombiano reveló ante su público lo difícil situación que atravesó: “Hace cuatro semanas, esto casi queda como un sueño (el concierto), lastimosamente la vida es muy endeble, la vida es eso, un suspiro. Hace 4 semanas casi pierdo la vida. Ya habíamos vendido todos los Movistar y concierto y no les dijimos nada a nadie” , dijo.

El intérprete de canciones como Ya no mi amor, Aventurero, Guaro y más, aseguró desde tarima que lo que iba a contar, no se lo dijo a ningún medio de comunicación, pues prefirió mantenerlo en privado solamente entre su equipo de trabajo y su familia.

En medio de su preocupante relato, mencionó: “Le pido perdón a Dios, a mi familia y a cada lma que en algún momento haya lastimosamente y cometido un error, no me quería ir de este mundo sin conocer a mi hijo, Santiago. Este hecho me enseñó muchas cosas y al final somos algo que se va en algún momento”.