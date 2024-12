¿George R.R. Martin ya terminó los libros de Canción de Hielo y Fuego y está esperando el final de la serie para anunciarlo?

Ahora que solo falta un capítulo para el final de Game of Thrones, la serie de HBO que luego de ocho años al aire se convirtió en una de las más populares de los últimos años, muchos de los fanáticos están empezando a preguntarse cuándo saldrán publicados los dos libros que faltan para que George R. R. Martin, el creador, complete Canción de hielo y fuego, la saga fantástica en la que está basada la historia.

Y aunque todo indica que falta mucho y que el escritor sigue estancado en Vientos de invierno, el sexto libro de la saga, un comentario suelto de Ian McElhinney, el actor que interpretó a Ser Barristan Selmy en la serie, tiene a muchos soñando con otra posibilidad: que Martin ya haya terminado los libros y que simplemente esté esperando el final de la serie para anunciarlos.

Hasta ahora, la versión oficial es que Geroge R.R. Martin está sufriendo bastante en la escritura del sexto libro y no ha podido terminarlo.

Todo sucedió hace un par de semanas en la Epic Con de San Petesburgo, en Rusia, un evento que reúne a fanáticos de los comics, las series de televisión, las películas y los videojuegos.

McElhinney, uno de los invitados, estaba charlando con el público sobre la serie y su personaje, cuando una de las asistentes le preguntó si estaba ansioso por el regreso de Ser Barristan (que murió en la quinta temporada) a los libros. Él, inesperadamente, dijo algo que sorprendió a todos los asistentes:

"Yo no sé si tú sabes más sobre esto que yo, pero lo que me han dicho es que George ya escribió los libros 6 y 7, y que hasta donde le concierne solo habrán 7 libros. Pero llegó a un acuerdo con David (Benioff) y Dan (Weiss), los productores de la serie, acerca de que no publicaría los dos últimos libros hasta que la serie hubiera terminado".

En este video puede ver la respuesta del actor: