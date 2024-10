¿Cómo cerrar las brechas de conectividad digital? Esta es la propuesta de Telefónica Movistar

Los números, en ciertos momentos, hablan por sí solos. Si bien en los últimos años las redes de telecomunicaciones se han expandido en Latinoamérica, los estudios más recientes de la GSMA, una organización que reúne a más de 750 operadores de telefonía y telefonía móvil en el mundo, estiman que de los 600 millones de personas que viven en la región, 45 millones se encuentran fuera de la cobertura de internet e incluso casi 225 millones que sí tienen acceso no lo ven pertinente y nunca lo han incorporado a sus actividades productivas. Es decir, un tercio de la población no hace parte de la sociedad digital.

Pero para lograrlo es consciente de que hay que actuar de la mejor manera, “identificando los problemas que impiden esa conexión y así superar esa brecha digital”. Países como Colombia afrontan problemas particulares como el acceso en zonas rurales por la topografía, además de una baja densidad poblacional, pues no es lo mismo instalar una estación base en Bogotá, que hacerlo en un pueblo con escasos habitantes o poca capacidad adquisitiva.

En ese sentido, Andrés Cardó, vicepresidente del Grupo Educativo Proeduca, del cual hace parte la Universidad Internacional de la Rioja (Unir), destacó la alianza con Telefónica Movistar. “Trabajamos en el mismo espacio: nosotros estamos en el tema de la enseñanza superior online y somos nativos digitales. Como se pudo ver en este encuentro, muchas veces el problema no es la falta de redes, sino que la tecnología no se está usando porque no existen las destrezas y porque nadie ha formado a los usuarios”.