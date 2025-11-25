Especial Ascoop
La Equidad Seguros, innovación con impacto social
Hace cinco años comenzó su transformación digital, apoyada en herramientas de inteligencia artificial para ampliar su cobertura y ofrecer mejores servicios.
La Equidad Seguros acelera su evolución tecnológica para seguir protegiendo a las personas, a las empresas y al sector solidario de Colombia. “La digitalización no es un destino, es el camino para estar más cerca de las personas”, afirmó Néstor Raúl Hernández, presidente de la compañía.
Con esa filosofía, esta cooperativa proyecta un futuro donde la innovación, la sostenibilidad y la cercanía con los asegurados van de la mano.