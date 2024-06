Vacaciones para niños y jóvenes: esta es la agenda gratuita que organizó la Universidad Externado

Dentro de la oferta sin costo, los interesados pueden inscribirse al programa de ‘Embajadores del Patrimonio’, en el cual jóvenes de grados noveno, décimo y once pueden acceder a 5 sesiones teórico-prácticas orientadas por profesores de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, en la que explorarán el fascinante mundo del patrimonio cultural, las instituciones y normativas que lo protegen, y su relevancia en la construcción de una sociedad equitativa y respetuosa de los valores transmitidos por la herencia cultural de las naciones del mundo. Quienes asistan a más del 80% de las actividades de este programa recibirán una constancia emitida por la universidad.

Continuando con la oferta sin costo, jóvenes de grados noveno, décimo y once podrán inscribirse también a la segunda versión de ‘Líderes Ambientales: Geografías por el Agua y la Tierra’, un programa que les permitirá adquirir conocimientos valiosos para la planificación y la resolución de problemas ambientales críticos y el cual está organizado en colaboración con el Programa de Geografía de la Universidad Externado de Colombia y el Jardín Botánico de Bogotá. En este programa los asistentes también recibirán una constancia y la posibilidad de postularse a una beca del 20% para adelantar el programa de Geografía en la universidad.

Cursos pagos

Otra opción es ‘English Explorers’, un curso de dos semanas diseñado para fortalecer las habilidades en inglés, en medio de otro tipo de actividades culturales dentro y alrededor de la universidad, además de más de 30 programas en diversas áreas del conocimiento y modalidades de asistencia que incluyen Astronomía; un curso en ‘Banks, financial stability, and competition’; el Seminario ‘English and Yoga’; un curso de creador de contenidos para el turismo; ‘Gestión, manejo y desarrollo de redes sociales’; y un curso de medición de la innovación para el sector público; entre otras muchas posibilidades.