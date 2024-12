Al cierre de esta edición faltaba su paso crucial por el Parlamento, pero contra todos los pronósticos, Boris Johnson había logrado negociar un acuerdo de brexit con la Unión Europea. El presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Junker, señaló que “este acuerdo es un compromiso equilibrado entre la UE y el Reino Unido”. El hecho generó sorpresa, especialmente porque el día anterior una fuente del Gobierno le dijo a BBC que “no habrá acuerdo esta noche”. Pero el embrollo está lejos de desenredarse. En el probable escenario de que no pase en los Comunes, a Johnson todavía le queda un as bajo la manga: llamar a elecciones generales, y esperar que los votantes le den la mayoría. La situación se le complicó aún más al premier puesto que el partido unionista norirlandés, DUP (Democratic Unionist Party), uno de sus aliados, ha dicho que no respaldará el trato por su falta de claridad respecto al IVA. El nuevo acuerdo es casi igual al de Theresa May, con la diferencia esencial de que Irlanda del Norte permanecerá alineada con la UE desde el final del periodo de transición durante al menos cuatro años. Eso molesta a los unionistas, porque implica una frontera, así sea tenue, dentro del Reino Unido. El apoyo del DUP resulta vital para lograr la aprobación del Parlamento, no solo porque el partido cuenta con diez votos, sino también por su gran influencia sobre los conservadores más radicales.