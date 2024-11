Humedales: ecosistemas olvidados a pesar de ser los más necesitados

Considerados ecosistemas poco productivos, el papel de los humedales ha sido relegado durante años en el ámbito medioambiental. Un factor que ha hecho mella en su estado de conservación actual.

México es el país con más sitios Ramsar en el mundo (142), detrás de Reino Unido (173), mientras que Bolivia tiene la mayor superficie bajo protección: 148.000 kilómetros cuadrados.

Una región con mucho valor que reconocer

Una joya devorada por las llamas



El Gran Pantanal sufrió una serie de incendios.

"Ha habido un avance del extractivismo en las últimas décadas en el Delta del Paraná que pone en riesgo la integridad ecológica como los medios,

"Es muy preocupante”, aseguró a DW la Secretaria General de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, Martha Rojas.agregó la directiva colombiana. A ello, hay que sumarle que "la tasa de pérdida es la más rápida de todos los ecosistemas., lamentó.incluyendo las económicas”, recalcó, apuntando al agua.Rojas apuntó que la Convención Ramsar, la máxima regulación internacional para la protección de los humedales que se firmó en Ramsar (Irán) en 1971,Igualmente,"Se han designado más de 2.400 áreas de humedales de importancia internacional y más del 60 por ciento de los países han desarrollado políticas de cómo utilizar de forma sostenible esos ecosistemas”, detalló.. No obstante, la extensión de los mismos supera a los ubicados en Europa.Para la directiva colombiana,En este sentido, apuntó que mientras que se reconoce el valor de los bosques y el aporte de los océanos, los humedales han quedado relegados., lamentó. Así, aunque recalcó que "el mayor problema es el cambio de utilización la de tierra, ya sea para agricultura o urbanización”, también apuntó a otras problemáticas como cambios en el flujo del agua.lamentó.A pesar de ello, Rojas consideró que los estudios científicos que se han llevado a cabo durante los últimos años han permitido recopilar más datos sobre su papel en la lucha contra el cambio climático.al regular las inundaciones y las sequías”, subrayó. Teniendo en cuenta el papel que están tomando las llamadas ‘soluciones basadas en la naturaleza‘ en la construcción de un escenario post-pandemia, espera que "conservar los humedales no sea solo una agenda ambiental, sino una agenda de desarrollo y una agenda de sostenibilidad”.América Latina acoge el mayor humedal del mundo: El Gran Pantanal, un ecosistema que comparten Brasil, Bolivia y Paraguay, en el que "convergen elementos biogeográficos de la Amazonia, la Chiquitanía, el Cerrado y otros biomas sudamericanos que la hacen singular”.dijo a DW Daniel Larrea, Coordinador del Programa de Ciencia y Tecnología de ACEAA Conservación Amazónica de Bolivia.No obstante, el humedal sufrió fuertes incendios meses atrás. ", lamentó Larrea, que explicó que se han llevado investigaciones sobre el impacto potencial del fuego. Dicha información "ha ayudado en parte a orientar las acciones de respuesta o atención a la emergencia y generar sensibilidad sobre los recursos tangibles e intangibles que se están perdiendo. No obstante,, consideró.Las llamas también se desataron durante semanas en el país vecino, devorando el sistema de humedales argentino más importante. ": Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay”, dijo a DW Ana Di Pancracio, de FARN Argentina.modo y calidad de vida de las comunidades que lo habitan”, dijo la directiva de la organización argentina que participa en la campaña organizada por la sociedad civil reclamando una ley de humedales., dijo a DW Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace Argentina, que también apuntó a la deforestación, la caza furtiva y la sobrepesca como otras amenazas de estos valiosos ecosistemas.