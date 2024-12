El parlamentario calificó como un "orangután" esta medida que pretende darle una seguridad jurídica a los futuros proyectos de fracking que se puedan adelantar en el país. "Este no es un proyecto de ley para determinar las condiciones de la producción de hidrocarburos ni para determinar cuántas son las regalías, sino de condiciones para los que extraigan hidrocarburos no convencionales, es decir fracking".

"El artículo señala que la normatividad anterior (Ley 1530 de 2012) seguirá vigente para los contratos, convenios y figuras contractuales celebradas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) antes de la expedición de la presente ley y continuará vigente para aquellos contratos que suscriba la ANH en el marco de los proyectos piloto de investigación integral de yacimientos no convencionales ", dijo Robledo.

Lozano dijo que el artículo 210 arroja una reducción de un 40 por ciento de las regalías por fracking, lo que representará “un regalo envenenado para el sistema general de regalías. Los municipios seguirán recibiendo chichiguas y quedándose con la contaminación que genera esta actividad. Con esta disminución de regalías, el Gobierno de Iván Duque no solo incumplió su promesa de no autorizar la actividad, sino que la subsidia”.

De acuerdo con la senadora Angélica Lozano uno de los artículos incluye una “ barbaridad de permitir el fracking y fijarle una tarifa reducida del Estado a multinacionales en yacimientos no convencionales con fracking”.

Losada manifestó su indignación por la decisión en plena crisis climática mundial, “una hecatombe en donde las Naciones Unidas dice que tenemos 10 años para hacer una transición energética que no nos permita llegar a los 1,5 grados de aumento de la temperatura. Cuando debemos alejarnos de las energías fósiles, en Colombia aprueban hacer fracking pero además pagando menos regalías de lo que pagarían los yacimientos convencionales ”.

Por su parte, el representante a la Cámara Juan Carlos Losada dijo que "el Gobierno y sus aliados del Congreso aprobaron un descuento en las regalías para los pilotos de fracking. No tienen vergüenza. Prefieren llenarle los bolsillos a las multinacionales que defender la naturaleza. La única salida es derrotarlos en el 2022!”.

La senadora indicó que el proyecto de ley de regalías no atiende cabalmente la autonomía territorial. “ Los recursos para inversión de las regiones quedarán consignadas en una sola cuenta que será manejada desde Bogotá . La Ley de Regalías pone competencias en territorios que no tienen la misma capacidad en infraestructura y en institucionalidad, vulnerando la equidad entre territorios. Agrupa a Chocó y al Valle del Cauca, es abiertamente un desbalance territorial.

Algunos congresitas no están a favor con un artículo dentro del proyecto de ley de regalías que cursa en el Senado. Foto: Semana.

Antes de la cuarentena, miles de ciudadanos marcharon como oposición al fracking. Foto: Semana.

Senado tiene la última palabra

Por su parte, José Caicedo, representante a la Cámara y ponente del proyecto, dijo que la propuesta de Ley de Regalías (200 en el Senado y 311 en la Cámara) podría convertirse en ley de la República. “Se creó una comisión de cinco o siete congresistas para que revisen los 212 artículos del proyecto de ley, que es votado actualmente en el Senado”.

En cuanto al artículo 210, el de los yacimientos no convencionales o fracking que fue incluido por el Gobierno, Caicedo aclaró que votó negativo en la Cámara. “Primero hay que hacer las pruebas piloto bien hechas con análisis rigurosos, llamados pruebas piloto de investigación integral, las cuales nos van a definir si el fracking de yacimientos no convencionales son apropiados o pertinentes o de lo contrario van a tener un impacto ambiental severo”.

Según el representante, el artículo dice que los cuatro contratos que ya se firmaron para hacer las pruebas piloto de fracking mantendrán su seguridad jurídica. “Eso está bien, es algo serio porque nadie puede firmar un contrato y a la mitad cambiarle las condiciones. En eso estoy de acuerdo”.

Lo que no está bien para Caicedo es que el artículo contempla que, de acá en adelante, se les va a dar la misma seguridad jurídica con mejores condiciones a los nuevos solicitantes, “es decir con descuentos como no pagar el 100 por ciento de las regalías sino el 60 por ciento. Un yacimiento no convencional, como los cuatro proyectos pilotos, paga 40 por ciento menos”.