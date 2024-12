Indígenas de la Sierra insisten en modificación del pliego para la licitación del Tayrona

Las acciones tendientes a que Parques Nacionales Naturales atienda los requerimientos de los indígenas en el proceso para la licitación que busca un operador que se encargue del manejo de los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Natural Tayrona y del Parque Vía Isla Salamanca, no paran. El cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira Sierra Nevada insiste en que los pueblos indígenas de la región no fueron tenidos en cuenta en la consulta previa pero, además, no están de acuerdo con una serie de aspectos que contempla el pliego de la licitación.

Rogelio Mejía, gobernador Arhuaco del Magdalena y Guajira, interpuso a finales del año pasado una acción de tutela en contra de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior con el fin de solicitar amparo a los derechos fundamentales de participación activa y efectiva de las comunidades indígenas pertenecientes a cinco resguardos del Magdalena y La Guajira, en la consulta previa.

Antes de que finalizara el año, el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, le ordenó a las tres entidades demandadas suspender el proceso de licitación ecoturística del Tayrona, decisión que en ese momento celebraron las comunidades indígenas. En la sentencia, el juzgado le otorgó 48 horas a las tres entidades oficiales para rendir informes, al considerar que se habían vulnerado los derechos a la consulta previa y la autonomía de las comunidades indígenas.

Mejía explica que no se realizó consulta como tal con las comunidades que habitan en las cercanías al parque, sino que este proceso se efectúo con representantes de comunidades alejadas que no tienen directa injerencia en el lugar. Mejía pide que se garantice la protección de los derechos a los grupos étnicos Bunkwimake, Jiwa, Seykwanaamake, Katunsama y Kandumake, asentados en la cuenca del río San Diego, así como Atgumake en la cuenca del río Palomino.

Adicionalmente, dice que no se efectuó una consulta conjunta para el Parque Tayrona y el Parque Vía Isla Salamanca, cuya operación también será concesionada. Según Mejía, para este segundo caso no se realizó el mencionado trámite.

Tras el fallo de primer instancia, Parques Nacionales de Colombia, el Ministerio del Interior y Rogelio Mejía impugnaron la decisión, por lo que el proceso pasó a conocimiento del Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual decretó la nulidad de lo actuado al considerar que no se había vinculado a algunos actores en el proceso y devolvió el expediente nuevamente al juzgado, el cual recogió declaraciones adicionales y el pasado 2 de abril produjo un nuevo fallo casi en los mismos términos del primero, manteniendo la orden de celebrar la consulta previa en el Parque Vía Isla Salamanca con los pueblos indígenas de la zona y suspendida la licitación.

Tras una nueva impugnación aceptada por el propio juzgado, ahora el proceso regresa al Tribunal Administrativo del Magdalena que deberá fallar en segunda instancia. El recurso presentado por Mejía se sustenta en que el organismo judicial negó el amparo solicitado por violación a los derechos a la consulta previa y al debido proceso, en relación con la falta de participación de las comunidades directamente afectadas y ubicadas en el área del proyecto de contratación para la prestación de servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Natural Tayrona.