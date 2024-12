Los 10 encargos de Duque al nuevo ministro de Ambiente

Duque destacó el trabajo realizado por Correa en la transformación ambiental de Montería y los primeros pinos de la economía circular. “ Hizo un gran esfuerzo para darle una visión novedosa al río Sinú y su integración con la visión de ciudad. Me complació que en estos últimos meses nos ayudara a enfrentar la pandemia haciendo enlaces con los gobiernos regionales”.

La hoja de ruta ambiental de Colombia está conformada por 10 tareas. Foto: MinAmbiente.

El jefe de Estado le informó al nuevo miembro del gabinete que sus tareas estarán centradas en 10 metas claras y definitivas, que en su mayoría tienen al urbanismo como protagonismo. “La tarea que tenemos para Colombia es grande y hay avances importantes, un trabajo que fue liderado por Ricardo Lozano y que usted va a continuar”.

Los encargos de Duque al nuevo ministro son la transición energética, movilidad limpia, lucha contra la deforestación, siembra de 180 millones de árboles a 2022, ejecución del plan de acción del Pacto de Leticia, la estrategia de economía circular, iniciativa de Biodiverciudades, Pacto Mundial por los páramos, madurar el mercado de bonos de carbono y fortalecer la estrategia de Negocios Verdes y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

El presidente arrancó sus encomiendas con la transición energética. “No me canso de decir que lo que hemos visto en estos dos años en esta materia ha sido impresionante. Nosotros encontramos una matriz que tenía solo 0,1 por ciento en energías renovables no convencionales y menos de 60 megas de capacidad instalada. Hoy hemos multiplicado ese porcentaje más de seis veces y en agosto de 2022 esperamos superar el 10 por ciento de la matriz llegando a 2.500 megas”.