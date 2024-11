Solicitaron que se suspenda de nuevo este proceso, hasta tanto no estén dadas las condiciones para garantizar de manera real y efectiva la participación de las comunidades afectadas. Señalaron que tampoco resulta pertinente realizarla en medio de las restricciones que impone la pandemia por la covid-19.

Luego del más reciente fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto (Nariño), que permitió que se adelantara el proceso de socialización sobre la aspersión con este pesticida en el país, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) convocó de nuevo a la audiencia pública ambiental dentro del trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), la cual había sido suspendida en dos oportunidades (mayo y septiembre de 2020) porque - según varias organizaciones sociales y ambientales- no estaban dadas las garantías reales y efectivas de participación para las comunidades indígenas, afro y campesinas que se verán directamente afectadas con las fumigaciones.



Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana.

A esta petición también se unió otro grupo de organizaciones nacionales, regionales y locales en representación de los indígenas afros y campesinos.

Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), informó que hace dos días le fue presentada una solicitud al juez que se encuentra realizando el seguimiento a la tutela, insistiéndole en que tiene que hacer cumplir el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño porque - según ella - no se ha cumplido en lo referente a la masificación de la información y la participación, así como en el otorgamiento de las garantías para que este proceso se pueda adelantar en medio de la pandemia y con las limitaciones tecnológicas existentes.

"Las comunidades rurales siguen denunciando que no tienen acceso al expediente de la información que va ser consultada. En cuanto al tema indígena, no se han hecho las correspondientes consultas previas, aclarando que sí procede este procedimiento porque se hizo un cruce de información entre las zonas que estarían sometidas al programa de fumigaciones con las zonas que están siendo solicitadas por resguardos indígenas para ser constituidas como tal y se encontró que hay un traslape enorme y no accidental como lo han querido hacer ver", apuntó.

La abogada señaló que las garantías no solo implican un escenario de participación masivo, sino que las personas que resultarían afectadas y los interesados también pudieran conocer el expediente ambiental, tener acceso a los mapas, a los estudios y a las propuestas de planes de manejo. "Eso se debe garantizar antes de la audiencia y no se ha hecho. Eso también se le está haciendo ver al juez en la solicitud", resaltó.

Afirmó que, adicionalmente, se requiere que se le brinde asesoría, pedagogía y acompañamiento a las comunidades que no tienen la capacidad científica y técnica para leer e interpretar un expediente ambiental de esa naturaleza. "Esto es ideal para que la gente pueda opinar con conocimiento de causa y no simplemente con el mismo miedo que todos tienen, pero sin argumentos", sostuvo.