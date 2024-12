Una familia en Aipe que vive del ecoturismo en el bosque seco

La pareja diseñó un proyecto turístico basado en la creación de un jardín botánico en la finca, con varios senderos ecológicos y rocas para que la ciudadanía escalara. Pero como Aipe no es muy visitado por foráneos, no encontraron recursos para hacer realidad la propuesta. “Se lo presentamos a varias entidades, pero nada cuajó”.

“Nicolás se parece mucho a mí cuando era pequeña. Le encanta estar en el bosque y ama la naturaleza. Si de grande cambia ese pensamiento, aunque no lo creo, no podrá vender la finca, ya que en las escrituras quedó una cláusula que prohíbe su venta hasta la cuarta generación, es decir los bisnietos de mi hijo”, dice su madre.

Nicolás fue uno de los guardianes del bosque que participó en el primer Foro Nacional del bosque seco en Colombia, evento liderado por el Instituto Humboldt. Foto: Felipe Villegas.

“Yo soy un niño del bosque. En mis nueve años de vida son pocos los días que no me he despertado viendo primero un alto árbol o escuchado el canto de un pájaro. Yo me enamoré de las aves desde bien chiquito, cuando unos pajarejos llegaron a la finca y me empezaron a decir los nombres de las especies. Paso horas tratando de encontrar alguno camuflado entre las ramas de los árboles”, dice Nicolás, quien está a un año de terminar la primaria.

Cuando llega del colegio, lo primero que hace es ver las aves que llegan a alimentarse de los jugos de las flores del jardín que su mamá ha cuidado con empeño desde hace años. “Siempre llegan azulejos, tángaras y cardenales. Pero las aves que más me gustan son las águilas, como la cabecirrufo, real y el halconcito”.

Aunque todavía tiene varios años para pensar qué estudiar en la universidad, Nicolás ya tiene clara la temática de su carrera. “De grande quiero dedicarme a estudiar las aves, un pajarero. O ser alguien que solo trabaje con los animales de este bosque tan lindo que me vio nacer. Todos debemos cuidar la naturaleza, dejar de talar y contaminar los ríos con insecticidas. Al paso que vamos mis hijos no tendrán herencia”.