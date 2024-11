El estudio del decreto 568 de 2020, que creó el Impuesto Solidario, está a cargo del magistrado Carlos Bernal, quien en días anteriores había cuestionado a la Presidencia de la República sobre las razones para no incluir algunos sectores en el impuesto y qué se entendía por ‘clase media’.

En el avance de estudio, el magistrado tomó decisión sobre dos iniciativas ciudadanas que pretendían suspender este cobro, que aplica para funcionarios públicos y pensionados que ganan más de $10 millones, a quienes se descontará el 15%, o más en algunos casos, entre mayo y julio.

“Las competencias asignadas por el constituyente a la Corte Constitucional no incluyen la suspensión provisional de normas de rango legal o constitucional puestas en su conocimiento”, señala la sentencia de la Corte Constitucional, explicando que no se toman decisiones parciales sobre una norma que presume de constitucional, hasta que no se demuestre lo contrario.