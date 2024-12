Es imposible dividir la idea de un tiburón de sus notas in crescendo , o imaginar a la Guerra de las Galaxias sin su clamorosa fanfarria . Y si no resulta tan descabellada la idea de que hay algo de Superman , Indiana Jones o Harry Potter en cada espectador, se debe a las notas grandiosas y terrenales con las que John Williams definió a estos personajes .

Las cuatro cintas que le valieron el premio Óscar a Mejor banda sonora.

Steven Spielberg, con quien ha colaborado en más de 40 producciones, en una de las duplas más prolíficas de la historia de Hollywood, supo rendirle homenaje en 2016 con palabras contundentes. “Sin John las bicicletas no vuelan, tampoco las escobas en partidos de Quidditch. Tampoco vuelan hombres en capas rojas, la ‘Fuerza’ no existe y los dinosaurios no caminan la tierra”, sentenció. “No nos maravillamos, no lloramos, no creemos. John, le inyectas vida a cada una de las cintas que hacemos. A través de tu genio musical tomas cintas que muchas veces se basan en nuestros sueños más imposibles y las haces reales y eternas para millones”.

En efecto, Williams demuestra siempre su capacidad para hacer de las películas obras inolvidables. Con su aporte elevó a un estatus impensado a Star Wars (1977), una cinta que incluso los actores Harrison Ford y Alec Guinness, y su mismo creador George Lucas veían con escepticismo.