La ponencia y el efecto avalancha del caso Arias

Al margen de estas consideraciones que vienen siendo el foco de las entrevistas concedidas por Arias, si la ponencia tiene el respaldo mayoritario como es previsible, esta decisión desataría una avalancha de recursos. Se abriría finalmente la puerta para revisar todas las sentencias condenatorias proferidas por primera vez en tribunales, jueces de circuito o en la misma Sala de Casación de la corte. Además de todas las decisiones de única instancia que han caracterizado al alto tribunal. “Es como si una avalancha se nos viniera encima”, indicó el magistrado Luis Hernández, vocero de la Sala Penal en entrevista con SEMANA.



SEMANA tuvo acceso al documento que será discutido en la Corte Constitucional y revela las consideraciones más importante que están en juego así como detalles del estudio jurídico que hizo la magistrada Fajardo para llegar a la conclusión de concederle la tutela al exministro.



Fantasma de la prescripción

A pesar de la petición de alguno de sus colegas de incluir el tema de la prescripción en la ponencia, el documento de la magistrada no lo toca. Desde la Sala Penal de la Corte Suprema prevén que al derogar la firmeza de la cosa juzgada el gran peligro es que casos más o menos antiguos cobren vida y de inmediato tengan que ser archivados por prescripción. “Por ejemplo, en todos los de parapolítica que juzgó la corte, quedaría automáticamente prescrita la acción penal y tendrían que archivarse”, alertó Hernández.



Prueba de ello es que la decisión que anticipó la discusión de Arias en la Corte Constitucional ahora tiene a los magistrados corriendo para esquivar la prescripción. Hace un año la Corte Constitucional le ordenó a sus pares de la Suprema conceder la revisión de la sentencia condenatoria a un exconcejal de Gigante (Huila) por falsedad en documento; en la Suprema tienen priorizado el asunto para evitar que prescriba el próximo 7 de junio. En muchos otros casos las cuentas del tiempo no dan ni siquiera para discusión: están claramente prescritos.



Si los magistrados de la Corte Constitucional no se pronuncian la Sala Penal terminará por pedir aclaración del eventual fallo dado que en el caso Arias también hay riesgos por prescripción. El exministro fue sentenciado por dos delitos: celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El primero ya prescribió, lo que reduciría su sentencia automáticamente a 14 años. Aunque el segundo delito, el de mayor gravedad, se podría hacer la revisión, los términos también estarían encima porque podría prescribir en julio del 2021.

Favorabilidad penal

La discusión de la Corte Constitucional se centrará en la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2018, que creó la doble instancia y doble conformidad a todos los ciudadanos, principalmente, a los aforados que eran sentenciados en única instancia por la Corte Suprema. Aunque el Acto Legislativo es reciente, el proyecto de fallo plantea que a Arias se le debe garantizar su derecho a la impugnación aplicando el principio de favorabilidad.



¿Qué significa este principio? Que si la nueva ley es más favorable en relación con la derogada, el implicado podrá acogerse a la que más beneficio le traiga, incluso, si ya está condenado. La discusión de fondo radica en que este principio se creó para evitar que algunas personas pagaran penas de cárcel por tipos penales que con el tiempo fueran declarados inexistentes, como la bigamia o el adulterio. Aplicaba por razones sustanciales relacionadas a la redosificación de la pena o a la tipificación del delito. También se había concedido para asuntos procesales con carácter sustancial.



La ponencia lo que hace es darle carácter sustancial al recurso de revisión, una movida que seguramente será criticada en la Sala Penal dado que la revisión de la sentencia de Arias no es una garantía de que saldrá absuelto o que sus sentencia será disminuida. De hecho, la misma Corte Suprema ha insistido cuando se ha pronunciado en el caso Arias que conceder la revisión por la vía de la favorabilidad a sentencias ejecutoriadas haría que los procesos judiciales en Colombia se volvieran interminables pues para cualquier cambio procedimental a futuro aplicaría el principio de favorabilidad.



