Pero si bien el celo excesivo de Letizia ha causado un poco de resentimiento, también es verdad que valió la pena, dada la gratísima sorpresa que causó, no solo entre sus futuros súbditos, sino entre los admiradores de la realeza de todo el planeta , el estreno en la vida pública de la pequeña en la más reciente edición de los Premios Princesa de Asturias, bautizados en su honor.

Pero pese a la seriedad del mensaje, señalaron expertos en realeza, esta no dejaba de ser una manifestación digna de su corta edad y seguro por eso resultó tan conmovedor, al punto que mediciones subsiguientes arrojaron hasta un 85 por ciento de favorabilidad para la monarquía , que se ha visto estremecida por escándalos que le hicieron mella a su imagen.

Incluso, los medios españoles no descartan su seria intervención en la redacción de las palabras, que tenía elementos que parecían sacados de las crónicas más antiguas de la Corona, en giros como: “Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al principado para presidir esta ceremonia” .

Dado que el monarca encarna la unidad de la nación, no hay duda de que el papel de la heredera puede ser determinante en los años venideros, si sabe aprovechar la seducción que desde ya ejerce en los españoles , varios de los cuales exclamaron: “¡Se salvó la monarquía! ”, al ver su porte de reina despuntar envelado en su aire de niña.

Trifulcas familiares aparte, un movimiento que clama por la república amenaza con cambiar la historia, mientras que la importante región de Cataluña, donde Leonor volvió a dar otro aclamado discurso en el idioma local días más tarde, insiste en separarse del estado español . En Madrid, de otra parte, la inestabilidad del Gobierno no da tregua.

El rey se ha encargado de mostrar que su primogénita es desde ya su mano derecha, pero no puede ocultar sus debilidades de papá por su princesa.

“Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí”.

“Asturias es, también, la tierra de mi madre, la reina. Yo llevo sangre asturiana”.