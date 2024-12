¿Qué pasa? Psicólogos y sociólogos han logrado establecer esas caraterísticas de esta forma de comunicación que causarían la llamada ‘fatiga de Zoom‘.

1. Inmersión digital abrupta: algunos sociólogos reportan que ese cansancio se da porque de repente las personas pasaron de un sistema de comunicación natural y espontáneo a uno mediado por la tecnología. Esto implica que de repente una persona acostumbrada a reuniones presenciales pasa a las virtuales y se cansa por todo el esfuerzo que debe hacer para comunicar las cosas de manera efectiva.

2. No es la comunicacion perfecta: una videoconferencia no es tan eficiente como el cara a cara. Según expertos, Zoom ahoga a la gente con señales verbales y no verbales que no se dan en sincronía. Esto para unos es invisible, pero para otros es un reto. La mayoría está apenas aprendiendo a entenderla y a adaptarse.

3. El irremplazable cara a cara: según estudios, la comunicación es un intercambio de habla, de gestos y movimientos que se dan en sincronía y está presente tanto en bebés como en adultos. Aunque en una videoconferencia se puede dar esta sincronía, resulta más agotadora.

4. El cerebro se cansa: Zoom y otras plataformas de comunicación virtual tienen fallas para leer el lenguaje no verbal. Debido a que no siempre hay sincronía entre la imagen que aparece y el sonido, el cerebro debe hacer un esfuerzo adicional por entender el mensaje completo.