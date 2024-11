Las 5 habilidades de un emprendedor exitoso

Hay dos tipos de motivación para emprender: la necesidad y la oportunidad. Por su parte, un emprendedor puede iniciar un negocio porque es su única opción para generar ingresos, ya que no ha podido conseguir un empleo, es decir, su motivación es por necesidad.

Sin embargo, no todo es color de rosa, emprender no es una tarea sencilla. En el camino pueden presentarse problemas como la falta de recursos financieros, el no saber cómo hacerlo, el poco conocimiento del mercado sobre el producto que queremos vender…