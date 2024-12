Samantha Geimer fue drogada y violada por Polanski cuando tenía 13 años, cargos que él reconoció ante la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, se voló del país en 1978, donde aún lo espera la sentencia para terminar el proceso.

Luego de esquiar, Roman la llamó a su habitación, en la cual se encontraba desnudo, le desgarró la ropa y a pesar de que ella se resistió no fue suficiente para evitar que la atacara.

“Estaba completamente conmocionada. Yo pesaba 50 kilos y Polanski, aunque pequeño, era musculoso. A sus 42 años, estaba en la plenitud de su vida. Me golpeó hasta que me rendí y luego me violó y me hizo pasar por todo tipo de vejámenes”, recordó Monnier.