“De Boston se reconoce su afán por el conocimiento; de Nueva York su voracidad por el dinero; en Silicon Valley se valoran las ideas”, señaló Greg Horowitt, autor de ‘The Rainforest: The Secret to Building the Next Silicon Valley’ y speaker de bienvenida en el marco de una visita a California organizada por Connect Bogotá Región, organización líder en el centro del país en materia de innovación y generación de conexiones entre empresarios.

Suena bien pensar en un ecosistema donde todo gira en torno a las ideas, pero alcanzar el oro no es tan sencillo junto al Golden Gate.