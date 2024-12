Los 10 jóvenes más ricos del mundo en 2020

En la lista anual que realiza la revista Forbes sobre los multimillonarios del mundo, de los 2095 magnates listados, sólo 10 tienen 30 años o menos. Quienes forman este selecto grupo tienen variadas nacionalidades (Estados Unidos, Noruega, Brasil, Alemania, Hong Kong e Irlanda), y juntos suman una fortuna que alcanza los 15,7 billones de dólares.

El listado está organizado por edades, de menor a mayor, y lo encabeza Kylie Jenner que, con apenas 22 años, es dueña de Kylie Cosmetics y es una celebridad mediática que llegó a la fama por sus apariciones en televisión en el show de su familia Keeping Up with the Kardashians.

Luego están las hermanas Andresen, herederas de la firma de inversiones noruega Ferd y en el cuarto lugar está el noruego Gustav Magnar Witzoe, dueño de casi la mitad de Salmar ASA, empresa de su padre, considerada una de las mayores salmoneras del mundo.

Estos son los 10 jóvenes más ricos del mundo y sus fortunas.