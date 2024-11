Aunque una de las recomendaciones es que los servicios presenciales en los bancos se prestaran hasta la 1:00 de la tarde y que no se habilitara el horario extendido , que tienen algunas entidades bancarias, dejó en manos de cada ellas modificar las horas dependiendo de la afluencia de público en sus sucursales físicas.

Así mismo, desde la Superintendencia Financiera se fijaron algunas directrices y recomendaciones para que el servicio bancario no sufra mayores traumatismos , por lo que se pidió que la atención a los usuarios fuera hasta la una de la tarde y se fortalecieran los servicios digitales.

Banco Davivienda

Este banco informó que, ante la nueva coyuntura, los horarios de apertura de sus sucursales serán de 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde de lunes a viernes, mientras que los sábados no habrá servicio.

Si el cliente tiene necesidades adicionales frente a la emergencia sanitaria derivada del covid-19, puede contactar a Davivienda ingresando a www.davivienda.com o comunicarse a nivel nacional al 01 8000 123 838. El banco ofrece, además, todos sus canales digitales para hacer transacciones como el App Davivienda Móvil, el App DaviPlata, www.davivienda.com y la red de cajeros automáticos, sin ningún costo.

Banco AV Villas

Por lo establecido en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el banco dispuso nuevos horarios de atención en sus sucursales físicas:

El horario de atención a público desde el 25 de marzo 2020, será de 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde para las oficinas en el país según la siguiente clasificación:

* Grupo 1: Las oficinas con horario continuo, abren del 25 de marzo al 8 de abril 2020. * Grupo 2: Las oficinas con Única Jornada y que son únicas en la plaza (ciudad y/o municipio) abrirán todos los días. * Grupo 3: Las oficinas con Única Jornada y donde existe más de una Oficina en la misma plaza (ciudad y/o municipio), abrirán unas a partir del 25 al 31 de marzo y luego las restantes del 1 al 8 de abril.

El horario de atención al público entre el 1 y el 7 de abril de 2020, solo para aquellas oficinas que tienen horario especial de pensionados, será desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. La primera hora exclusiva para atención de pensionados.

Banco de Bogotá

Tendrá habilitadas más de 230 oficinas y garantizará cobertura en todo el territorio nacional. Seguirá prestando asesoría sobre productos, servicios, y transacciones en caja, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en jornada continua; pero no habrá servicio en horarios extendidos ni los fines de semana, en cumplimiento de las indicaciones de la Superfinanciera.

Adultos mayores, mujeres embarazadas y con niños de brazos, así como personas con alguna discapacidad, serán atendidos con prioridad. Si el cliente tiene algún trámite pendiente en las oficinas que estarán cerradas, podrá consultarlo en la Servilínea de cada ciudad.

Banco Popular

A partir del martes 24 de marzo hasta el viernes 3 de abril, las oficinas tendrán el horario de 8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m., pero en la primera hora y media, es decir de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. habrá horario preferencial y exclusivo para mayores de 60 años.

A partir de las 10:15 a.m. estará habilitado el servicio para todos los clientes y usuarios. Según la entidad, la central de pagos de Barranquilla atenderá únicamente pagos de adulto mayor.

Y permanecerán cerradas las oficinas de Tolemaida y Avenida Bolívar – extensión de caja, ubicada en Armenia.

Banco de Occidente

En esta entidad, las oficinas prestarán servicio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y en la primera hora de atención se atenderá prioritariamente a adultos mayores, mujeres embarazadas y demás personas consideradas con condiciones de vulnerabilidad.

A partir de las 9:00 a.m. hasta 1:00 p.m. la atención se dará al público en general, pero no habrá servicio en el horario adicional y los sábados no habrá atención.

Porvenir

En esta administradora de fondos de pensiones y cesantías a partir del 25 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020 o hasta nuevas instrucciones de parte del Gobierno nacional, no prestarán atención al público.

Hasta este viernes 27 de marzo todas las oficinas a nivel nacional trabajarán a puerta cerrada con el único propósito de entrega de cheques a afiliados. Para este efecto, se contactarán los afiliados involucrados, para invitarlos a que acudan a la respectiva oficina a retirar su cheque.