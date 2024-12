Desde el inicio de la crisis de covid-19 hasta hoy, hemos sentido el régimen presidencialista en su máxima expresión, no solo en Colombia sino también en Latinoamérica. Presidentes con inédita autonomía política y regulatoria amparados por Estados de excepción. En nuestro país la gobernabilidad independiente de Iván Duque ha sido además alimentada por un Congreso paralizado, no solamente por el limbo jurídico para operar virtualmente, sino principalmente por su falta de creatividad política para hacerse sentir con propuestas.

Los partidos y líderes de oposición no han encontrado tampoco su lugar en el contexto de la emergencia, porque su base ideológica es la polarización, la cual es impopular en tiempos de covid-19. Y no me refiero solamente a que no hayan sido exitosos en controvertir al presidente y su equipo, sino a su incapacidad de contribuir a la gestión de la crisis con iniciativas propias. Es como si el virus hubiera mandado a vacaciones a caciques y gamonales.