Loterías

Antioqueñita: consulte aquí los resultados de este domingo 25 de enero de 2026

Esta lotería ofrece diversas modalidades de juego, como Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, brindando mayor flexibilidad.

Redacción Loterías
25 de enero de 2026, 5:20 p. m.
Lotería La Antioqueñita de este domingo 25 de enero.
La Lotería La Antioqueñita se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y tradicionales del departamento de Antioquia. Con una amplia trayectoria, este sorteo se ha convertido en una opción atractiva para miles de personas que buscan tentar la suerte.

Se distingue por su dinámica ágil y accesible, lo que la posiciona como una de las alternativas preferidas por los apostadores. Sus sorteos se realizan con alta frecuencia, lo que permite a los apostadores participar varias veces a la semana y aumentar sus posibilidades de obtener atractivos premios en efectivo.

Además, ofrece diversas modalidades de juego, como Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, brindando mayor flexibilidad y opciones a los participantes. Su fácil mecánica, basada en la selección de números, permite que personas de todas las edades adultas puedan participar de forma responsable.

Resultados del sorteo 6278 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0803.
  • Quinta balota: 5.
YouTube video vNmXptJbRz4 thumbnail

Resultados del sorteo 6279 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente.

Noticias Destacadas