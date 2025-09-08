¿Apostó en el chance? Resultados del Dorado Mañana para hoy, lunes 8 de septiembre

Este lunes 8 de septiembre se realizó un nuevo sorteo de la Lotería Dorado en su versión de las 11:00 a. m., el cual dejó como resultado las siguientes cifras, incluyendo ‘La Quinta’, que ofrece más oportunidades de ganar en este juego de azar.

Resultados Dorado Mañana – 8 de septiembre

Número ganador: 6332.

La Quinta: 0.

Resultados recientes

6 de septiembre: 2959 – Quinta: 0

5 de septiembre: 3961 – Quinta: 3

4 de septiembre: 7030 – Quinta: 8

1 de septiembre: 2505 – Quinta: 1

Para quienes resultaron ganadores, es importante tener en cuenta que el único documento válido para reclamar el premio es el boleto original, el cual debe presentarse junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Esta disposición garantiza la transparencia en la entrega y evita posibles inconvenientes.