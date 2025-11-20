Suscribirse

Baloto y Baloto Revancha hoy | Vea los resultados para este miércoles, 19 de noviembre de 2025, último sorteo, 2581

Los resultados de este miércoles revelaron las cifras oficiales, generando expectativa entre los jugadores.

Redacción Loterías
20 de noviembre de 2025, 12:11 p. m.
Los jugadores conocieron la combinación más reciente, divulgada tras la verificación del sorteo.
La serie de este miércoles avanzó con la revelación de los números oficiales, esperados desde primeras horas del día.

El sorteo 2581 del Baloto se jugó a cabo este miércoles, 19 de noviembre de 2025, una de las tres fechas oficiales de la semana en las que se juega este producto (lunes, miércoles y sábados).

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 5.900 millones de pesos, mientras que el Baloto Revancha ofreció un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 19 de noviembre de 2025

  • Premio mayor: $5.900 millones
  • Número ganador: 26 - 39 - 02 - 28 - 06
  • Súper balota: 11

Resultados del Baloto Revancha del 19 de noviembre de 2025

  • Premio mayor: $8.000 millones
  • Número ganador: 12 - 36 - 32 - 24 - 41
  • Súper balota: 15

Números de los 3 últimos sorteos

El último sorteo del Baloto encendió nuevamente la emoción entre los apostadores colombianos.
Los montos acumulados volvieron a atraer la atención, mientras se confirmaban las combinaciones del sorteo.

Últimos 3 resultados del Baloto (con súper balota)

  • 17 de noviembre de 2025: 14 – 18 – 20 – 35 – 41 – Súper balota 10
  • 15 de noviembre de 2025: 04 – 08 – 10 – 17 – 41 – Súper balota 06
  • 12 de noviembre de 2025: 01 – 18 – 21 – 22 – 24 – Súper balota 14

Últimos 3 resultados del Baloto Revancha (con súper balota)

  • 17 de noviembre de 2025: 03 – 18 – 28 – 32 – 37 – Súper balota 11
  • 15 de noviembre de 2025: 07 – 09 – 16 – 24 – 39 – Súper balota 07
  • 12 de noviembre de 2025: 14 – 20 – 39 – 40 – 41 – Súper balota 10

