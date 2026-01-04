Loterías

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Se jugó el sorteo 4605.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de enero de 2026, 12:26 p. m.
Resultados del sábado 3 de enero de 2026.
Resultados del sábado 3 de enero de 2026. Foto: Instagram: loteriadeboyacaoficial

Este sábado 3 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 4605 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

“Felicitamos a nuestros ganadores de esta noche cargada de magia. Los Reyes Magos llegaron con todo. Felicitamos a los ganadores de esta noche maravillosa”, dice la lotería en sus redes sociales.

Resultado del premio mayor sábado 3 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 4426
  • Serie: 095

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sábado 27 de diciembre de 2025: 0152– Serie 209
  • Sábado 20 de diciembre de 2025: 7499– Serie 075
  • Sábado 13 de diciembre de 2025: 4427– Serie 150

Más de Loterías

Resultados del sábado 3 de enero de 2026.

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Resaltados Baloto del 20 de septiembre.

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Como cada sábado, la Lotería del Cauca celebró su sorteo nocturno con atractivos premios.

¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Lotería Astro Sol

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy, 3 de enero: vea si resultó ganador en el sorteo de este sábado

El resultado del sorteo definió al primer posible millonario del año en Risaralda.

Resultado de la Lotería de Risaralda: Conozca si fue el ganador del primer sorteo del 2026

En una noche marcada por la expectativa, la Lotería de Medellín celebró su sorteo 4804 con millonarios premios.

Lotería de Medellín el viernes 2 de enero: consulte si ganó millones de pesos a inicios de este año

Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026.

Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026: ¿ganó el primer sorteo del año?

Noticias Destacadas