Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Este sábado 3 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 4605 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

“Felicitamos a nuestros ganadores de esta noche cargada de magia. Los Reyes Magos llegaron con todo. Felicitamos a los ganadores de esta noche maravillosa”, dice la lotería en sus redes sociales.

Resultado del premio mayor sábado 3 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 4426

Serie: 095

