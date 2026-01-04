Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Este sábado 3 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 4605 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.
“Felicitamos a nuestros ganadores de esta noche cargada de magia. Los Reyes Magos llegaron con todo. Felicitamos a los ganadores de esta noche maravillosa”, dice la lotería en sus redes sociales.
Resultado del premio mayor sábado 3 de enero de 2026
Número ganador de $15.000 millones
- Número: 4426
- Serie: 095
Estos son todos los premios
Resultados de los 3 últimos sorteos
Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:
- Sábado 27 de diciembre de 2025: 0152– Serie 209
- Sábado 20 de diciembre de 2025: 7499– Serie 075
- Sábado 13 de diciembre de 2025: 4427– Serie 150