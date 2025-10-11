Suscribirse

Chontico Día y Noche del 11 de octubre: descubra si la suerte estuvo de su lado y ganó el premio mayor

Las loterías en Colombia son vigiladas por Coljuegos para garantizar la total transparencia en los resultados.

Redacción Loterías
11 de octubre de 2025, 7:23 p. m.
Para los aficionados a los juegos de azar, como las loterías y los chances, este sábado, 11 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

A continuación, los resultados del Chontico:

Sorteo Día

  • Premio mayor: 3683
  • La Quinta: 6
Resultado EL CHONTICO DIA Sabado 11 de Octubre de 2025

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El monto del premio en el Chontico depende del número de cifras acertadas:

  • Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, su apuesta se multiplica por 4.500 veces.
  • Con tres cifras, gana 400 veces el valor jugado.
  • Si acierta dos cifras, recibe 50 veces lo apostado.
  • Finalmente, quienes acierten una sola cifra obtienen una recompensa equivalente a cinco veces su inversión inicial.
Contexto: ¿Jugó este sábado? Revise si fue uno de los ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 11 de octubre

