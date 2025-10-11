Suscribirse

Loterías

¿Jugó este sábado? Revise si fue uno de los ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 11 de octubre

Los fines de semana, los horarios de algunas loterías y chances pueden variar respecto a los días hábiles.

Redacción Loterías
11 de octubre de 2025, 4:15 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los fines de semana las loterías tampoco se detienen, ya que estos populares juegos de azar realizan sorteos todos los días. Sin embargo, los horarios suelen variar con respecto a los días hábiles, especialmente cuando se trata de domingos o festivos. Algunas continúan con sus sorteos habituales, mientras que otras optan por suspenderlos temporalmente.

Aun así, nunca falta quienes mantienen viva la ilusión de ganarse el premio mayor, una oportunidad de obtener dinero de manera sencilla y sin mayores esfuerzos, pues todo depende de la suerte y el azar.

Cada lotería cuenta con su propio número de sorteo, lo que permite llevar un registro y garantizar que se cumplan los requisitos del juego. En Colombia, la entidad encargada de supervisar estos procesos es Coljuegos.

Jugar la lotería requiere de ciertas estrategias para aumentar las probabilidades de ganar.
Jugar la lotería requiere de ciertas estrategias para aumentar las probabilidades de ganar. | Foto: Getty Images

La primera en realizar su sorteo este 11 de octubre fue El Dorado, en su versión de la mañana, que se lleva a cabo a las 11:00 a. m., mientras que el de la tarde se realiza a las 3:30 p. m. Posteriormente, siguieron El Paisita y La Caribeña, que también celebran dos sorteos al día, lo que incrementa las probabilidades de ganar. Además, su modalidad de juego ‘La Quinta’ ofrece la posibilidad de obtener un atractivo premio millonario.

Contexto: Número ganador para la Lotería de Santander, viernes 10 de octubre de 2025

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4357.
  • La Quinta: 1.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA SÁBADO 11 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

