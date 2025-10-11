Loterías
Número ganador para la Lotería de Santander, viernes 10 de octubre de 2025
Llegó el sorteo 5039 de la Lotería de Santander, una de las más reconocidas del país. Fue este viernes, 10 de octubre, y le contamos el número ganador, plan de premios, últimos vencedores y más.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
A partir de las 11:00 p.m. de este viernes, 10 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 5039 de la Lotería de Santander. El número ganador exacto para el premio mayor fue el 0279 de la serie 127. Lo puede constatar en la transmisión oficial del evento:
Número ganador exacto - Lotería de Santander 10 de octubre de 2025
- Número: 0279
- Serie: 127
“La Lotería Santander se creó como una forma de impulsar el progreso y el bienestar de la comunidad santandereana, mediante la generación de recursos económicos destinados a iniciativas de gran impacto social”, reza en la web oficial de Coljuegos al respecto.
Recuerde que la Lotería de Santander se lleva a cabo todos los viernes, a partir de las 11:00 p.m., y usted puede seguir la transmisión en los canales oficiales del evento. Además, en SEMANA siempre le mostraremos el número ganador.
Plan de juegos de la Lotería de Santander
- 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
- 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
- 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
- 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
- 15 secos: $5 millones de pesos colombianos
Últimos ganadores de la Lotería de Santander
- 7417 - serie 036: viernes, 3 de octubre de 2025
- 3132 - serie 088: viernes, 26 de septiembre de 2025
- 5689 - serie 171: viernes, 19 de septiembre de 2025