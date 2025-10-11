Suscribirse

Loterías

Número ganador para la Lotería de Santander, viernes 10 de octubre de 2025

Llegó el sorteo 5039 de la Lotería de Santander, una de las más reconocidas del país. Fue este viernes, 10 de octubre, y le contamos el número ganador, plan de premios, últimos vencedores y más.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
11 de octubre de 2025, 11:09 a. m.
Lotería de Santander - viernes 10 de octubre de 2025.
Lotería de Santander - viernes 10 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Santander web oficial.

A partir de las 11:00 p.m. de este viernes, 10 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 5039 de la Lotería de Santander. El número ganador exacto para el premio mayor fue el 0279 de la serie 127. Lo puede constatar en la transmisión oficial del evento:

YouTube video player

Número ganador exacto - Lotería de Santander 10 de octubre de 2025

  • Número: 0279
  • Serie: 127

“La Lotería Santander se creó como una forma de impulsar el progreso y el bienestar de la comunidad santandereana, mediante la generación de recursos económicos destinados a iniciativas de gran impacto social”, reza en la web oficial de Coljuegos al respecto.

Recuerde que la Lotería de Santander se lleva a cabo todos los viernes, a partir de las 11:00 p.m., y usted puede seguir la transmisión en los canales oficiales del evento. Además, en SEMANA siempre le mostraremos el número ganador.

Contexto: Números ganadores de MiLoto, este viernes 10 de octubre de 2025: ¿fue el afortunado?

Plan de juegos de la Lotería de Santander

  • 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos

Últimos ganadores de la Lotería de Santander

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonaria cifra de publicidad en redes: estos son los precandidatos que más le meten plata a la pauta digital

2. Las preocupantes dudas que rodean a la Agencia Nacional de Tierras: hay políticos inmersos y riesgo electoral para 2026

3. Jorge Iván Ospina, el embajador de papel: esta es la razón por la que el exalcalde de Cali no ejerce funciones diplomáticas en Palestina

4. “El petrismo puede ganar en 2026”: Carolina Corcho sale en defensa de Gustavo Petro, cuestiona duramente a la oposición y destapa sus principales propuestas

5. El Nobel de Paz para María Corina Machado termina de acorralar a Nicolás Maduro. El mensaje de ella a Donald Trump será definitivo. Estos son los detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de SantanderColjuegosLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.