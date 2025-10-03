Suscribirse

Este es el número ganador de la Lotería de Santander: sorteo del viernes, 3 de octubre

Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor en una de las loterías más famosas de Colombia.

Redacción Loterías
4 de octubre de 2025, 3:42 a. m.
Lotería de Santander - 3 de octubre de 2025.
Lotería de Santander - 3 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Santander.

Semanalmente, cada viernes, la Lotería de Santander tiene desarrollo a partir de las 11:00 p.m. Este 3 de octubre ya tuvo lugar, dejando al gran ganador del premio mayor. La combinación se pudo conocer gracias a las transmisiones en los canales oficiales.

Fue el sorteo 5038 para el premio mayor 6 mil millones de pesos. Repase so fue el afortunado.

Sorteo 5038 Lotería de Santander - viernes 3 de octubre de 2025

Número ganador:

Serie:

Repase la transmisión oficial de la Lotería de Santander, este viernes 3 de octubre, con toda la información sobe el último sorteo:

YouTube video player
Contexto: Lotería Super Astro Sol: estos son los ganadores del sorteo del viernes 3 de octubre

¿Quiere participar en la Lotería de Santander? Repase el plan de premios

El próximo viernes, 10 de octubre de 2025, se llevará a cabo un sorteo más de la Lotería de Santander. Repase el plan de premios por si desea participar:

  • 1 seco de 250 millones de pesos.
  • 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
  • 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
  • 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
  • 30 secos de 10 millones de pesos.
  • 40 secos de 5 millones de pesos.

Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

