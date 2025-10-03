Loterías
Este es el número ganador de la Lotería de Santander: sorteo del viernes, 3 de octubre
Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor en una de las loterías más famosas de Colombia.
Semanalmente, cada viernes, la Lotería de Santander tiene desarrollo a partir de las 11:00 p.m. Este 3 de octubre ya tuvo lugar, dejando al gran ganador del premio mayor. La combinación se pudo conocer gracias a las transmisiones en los canales oficiales.
Fue el sorteo 5038 para el premio mayor 6 mil millones de pesos. Repase so fue el afortunado.
Sorteo 5038 Lotería de Santander - viernes 3 de octubre de 2025
Número ganador:
Serie:
Repase la transmisión oficial de la Lotería de Santander, este viernes 3 de octubre, con toda la información sobe el último sorteo:
¿Quiere participar en la Lotería de Santander? Repase el plan de premios
El próximo viernes, 10 de octubre de 2025, se llevará a cabo un sorteo más de la Lotería de Santander. Repase el plan de premios por si desea participar:
- 1 seco de 250 millones de pesos.
- 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
- 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
- 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
- 30 secos de 10 millones de pesos.
- 40 secos de 5 millones de pesos.
Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander
- 26 de septiembre de 2025: Número 3132 de la serie 088
- 19 de septiembre de 2025: Número 5689 de la serie 171
- 12 de septiembre de 2025: Número 6363 de la serie 282