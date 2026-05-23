Último sorteo de la Lotería de Risaralda: resultado ganador del premio mayor del viernes 22 de mayo de 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 22 de mayo de 2026 el sorteo número 2951, uno de los juegos de azar tradicionales que se celebran semanalmente en Colombia y que entrega un millonario premio mayor.
Resultado del premio mayor de la Lotería del Risaralda
- El número ganador del premio mayor del sorteo 2951 fue el 6862 con la serie 205.
La lotería juega todos los viernes a las 11:00 de la noche y es una de las más reconocidas del Eje Cafetero por sus millonarios premios y sorteos especiales.
Resultados de los últimos sorteos de la Lotería del Risaralda
Estos fueron los números ganadores de los sorteos más recientes:
- 15 de mayo de 2026 – Sorteo 2950: 1993 serie 000
- 08 de mayo de 2026 – Sorteo 2949: 0150 serie 253
- 30 de abril de 2026 – Sorteo 2948: 6501 serie 035
Así quedó el plan de premios del sorteo 2951
El plan de premios de la Lotería del Risaralda para este viernes estuvo conformado por diferentes categorías económicas:
- Premio Mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)