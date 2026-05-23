Último sorteo de la Lotería de Risaralda: resultado ganador del premio mayor del viernes 22 de mayo de 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 22 de mayo de 2026 el sorteo número 2951, uno de los juegos de azar tradicionales que se celebran semanalmente en Colombia y que entrega un millonario premio mayor.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los números que cayeron hoy, 22 de mayo

Resultado del premio mayor de la Lotería del Risaralda

El número ganador del premio mayor del sorteo 2951 fue el 6862 con la serie 205.

La lotería juega todos los viernes a las 11:00 de la noche y es una de las más reconocidas del Eje Cafetero por sus millonarios premios y sorteos especiales.

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería del Risaralda

Estos fueron los números ganadores de los sorteos más recientes:

15 de mayo de 2026 – Sorteo 2950: 1993 serie 000

08 de mayo de 2026 – Sorteo 2949: 0150 serie 253

30 de abril de 2026 – Sorteo 2948: 6501 serie 035

Así quedó el plan de premios del sorteo 2951

El plan de premios de la Lotería del Risaralda para este viernes estuvo conformado por diferentes categorías económicas:

El premio mayor de 2.333 millones centró la atención en el nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda