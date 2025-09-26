Números ganadores de la Lotería de Santander del viernes 26 de septiembre del 2025

Como cada noche, las persona que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

El día viernes, 26 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5037 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 3132 de la serie 088.

Resultados del sorteo 5037 de la Lotería de Santander

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Número 3132 de la serie 088.

Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander

Número 5689 de la serie 171 : 19 de septiembre de 2025.

de la serie : 19 de septiembre de 2025. Número 6363 de la serie 282 : 12 de septiembre de 2025.

de la serie : 12 de septiembre de 2025. Número 1984 de la serie 065: 5 de septiembre de 2025.

Plan de premios de la Lotería de Santander:

1 seco de 250 millones de pesos.

de pesos. 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.

de pesos cada uno. 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.

de pesos cada uno. 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.

de pesos cada uno. 30 secos de 10 millones de pesos.

de pesos. 40 secos de 5 millones de pesos.