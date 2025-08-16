Suscribirse

Loterías

Este es el resultado de la Lotería de Santander: viernes 15 de agosto de 2025

Descubra si fue el ganador del premio mayor de la lotería, que juega todos los viernes en la noche.

Redacción Loterías
16 de agosto de 2025, 11:05 a. m.
Los sorteos se conocen cada viernes.
Lotería de Santander - viernes 15 de agosto. | Foto: Lotería de Santander

El día viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5031 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 5667 de la serie 152.

Resultados del sorteo 5031 de la Lotería de Santander

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

  • Número 5667 de la serie 152.

Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: Número 8319 de la serie 316.
  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: Número 8579  de la serie 318.
  • Sorteo del 25 de julio de 2025: Número 6998 de la serie 286.
Contexto: Lotería El Paisita Día y Noche del 15 de agosto de 2025: conozca los resultados

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 seco de 250 millones de pesos.
  • 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
  • 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
  • 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
  • 30 secos de 10 millones de pesos.
  • 40 secos de 5 millones de pesos.

La Lotería de Santander es un juego de azar popular que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quiere probar suerte, no dude en jugarla.

Lo más leído

1. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá
2. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial
3. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atlético Nacional vs. Fortaleza: hora, canal y previa por Liga BetPlay 2025

2. Definida la sede de la Selección Colombia Femenina para la Liga de Naciones de Conmebol

3. Jorge Enrique Abello soltó desconocido detalle de ‘Betty, la fea’; Ana María Orozco quedó en shock

4. Horóscopo de Mhoni Vidente para este sábado 16 de agosto; estos signos tendrán una buena noticia

5. Donald Trump le pone alfombra roja a Vladimir Putin y lo saca del ostracismo internacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de SantanderLoterías Colombia hoyJuegos de azarColjuegosLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.