Loterías
Este es el resultado de la Lotería de Santander: viernes 15 de agosto de 2025
Descubra si fue el ganador del premio mayor de la lotería, que juega todos los viernes en la noche.
El día viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5031 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 5667 de la serie 152.
Resultados del sorteo 5031 de la Lotería de Santander
Premio mayor de 6.000 millones de pesos.
- Número 5667 de la serie 152.
Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:
Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: Número 8319 de la serie 316.
- Sorteo del 1 de agosto de 2025: Número 8579 de la serie 318.
- Sorteo del 25 de julio de 2025: Número 6998 de la serie 286.
Plan de premios de la Lotería de Santander:
- 1 seco de 250 millones de pesos.
- 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
- 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
- 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
- 30 secos de 10 millones de pesos.
- 40 secos de 5 millones de pesos.
La Lotería de Santander es un juego de azar popular que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quiere probar suerte, no dude en jugarla.