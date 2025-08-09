Loterías
Este es el resultado de la Lotería de Santander: viernes 8 de agosto de 2025
Descubra si fue el ganador del premio mayor de la lotería, que juega todos los viernes en la noche.
El día viernes, 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5030 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 8319 de la serie 316.
Resultados del sorteo 5030 de la Lotería de Santander
Premio mayor de 6.000 millones de pesos.
- Número 8319 de la serie 316.
Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:
Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander
- Sorteo del 1 de agosto de 2025: Número 8579 de la serie 318.
- Sorteo del 25 de julio de 2025: Número 6998 de la serie 286.
- Sorteo del 18 de julio de 2025: número 9172 de la serie 252.
Plan de premios de la Lotería de Santander:
- 1 seco de 250 millones de pesos.
- 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
- 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
- 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
- 30 secos de 10 millones de pesos.
- 40 secos de 5 millones de pesos.
La Lotería de Santander es un juego de azar popular que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quiere probar suerte, no dude en jugarla.