Este es el resultado de la Lotería de Santander: viernes 8 de agosto de 2025

Descubra si fue el ganador del premio mayor de la lotería, que juega todos los viernes en la noche.

Redacción Loterías
9 de agosto de 2025, 11:04 a. m.
Los sorteos se conocen cada viernes.
Lotería de Santander - 8 de agosto de 2025. | Foto: Lotería de Santander

El día viernes, 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5030 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 8319 de la serie 316.

Resultados del sorteo 5030 de la Lotería de Santander

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

  • Número 8319 de la serie 316.

Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander

  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: Número 8579  de la serie 318.
  • Sorteo del 25 de julio de 2025: Número 6998 de la serie 286.
  • Sorteo del 18 de julio de 2025: número 9172 de la serie 252.
Contexto: Lotería El Paisita Día y Noche del 8 de agosto de 2025: conozca los resultados

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 seco de 250 millones de pesos.
  • 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
  • 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
  • 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
  • 30 secos de 10 millones de pesos.
  • 40 secos de 5 millones de pesos.

La Lotería de Santander es un juego de azar popular que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quiere probar suerte, no dude en jugarla.

