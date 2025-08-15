Lotería El Paisita Día y Noche del 15 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este viernes, 15 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.392 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 4084-5, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.392 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 408

Tres últimas: 084

Cifra ganadora: 4084

Quinta balota: 5

Resultados del sorteo 14.393 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora:pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este sábado, 16 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.