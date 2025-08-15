Suscribirse

Loterías

Lotería El Paisita Día y Noche del 15 de agosto de 2025: conozca los resultados

Descubra si ganó el premio mayor de esta lotería, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
15 de agosto de 2025, 6:42 p. m.
Lotería El Paisita Día.
Lotería El Paisita Día. | Foto: Tomada de Twitter: @loteriascol

Este viernes, 15 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.392 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 4084-5, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.392 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 408
  • Tres últimas: 084
  • Cifra ganadora: 4084
  • Quinta balota: 5
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 VIERNES 15 de Agosto 2025

Resultados del sorteo 14.393 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora:pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este sábado, 16 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

2. Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

3. Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

4. ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

5. María Carolina Hoyos Turbay habló de su dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “No estoy dispuesta a pelear con Dios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyLoterías de hoyLotería PaisitaJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.